Il vantaggio del tatuaggio semipermanente è quello di perfezionare il viso come se fossimo truccate in maniera discreta e naturale. In particolare, alle labbra dona volume e le rende più regolari, camuffando eventuali rughette e segni d’espressione. Si può scegliere se tatuare esclusivamente il contorno oppure colorare anche le labbra, rendendole più uniformi.

Si tratta di una tecnica molto utilizzata dalle star che devono sempre essere impeccabili e uno dei suoi pro è quello di non essere invasiva come un tatuaggio classico. Il pigmento, infatti, si ferma in superficie, rimanendo visibile per alcuni mesi salvo poi sbiadire completamente e permetterci di decidere se rifarlo o meno. Oltre che per le labbra, il tatuaggio semipermanente è utilizzato per sistemare le sopracciglia e disegnare l’eye-liner.

Le star con le labbra perfette col tatuaggio semipermanente

Se viviamo una vita frenetica e abbiamo poco tempo per il makeup o se semplicemente ci sentiamo più a nostro agio col viso sempre in ordine, il tatuaggio semipermanente sulle labbra è la soluzione che fa per noi.

Se però siamo ancora indecise e vogliamo dare un’occhiata a qualche risultato ben riuscito, ecco le star di Hollywood che l’hanno scelto.

Kim Kardashian

La regina di Instagram sceglie un tatuaggio semipermanente al contorno labbra per renderle più piene. L’effetto è discreto come quello del filler che utilizza: il risultato è una bocca turgida ma non gonfia.

Jennifer Lopez

Jlo ama il contorno labbra leggermente più scuro: un’ombreggiatura ottenuta grazie alla pigmentazione semipermanente.

Angelina Jolie

Le labbra più belle di Hollywood sono le sue: per esaltarle al meglio, Angelina le ha colorate in maniera omogenea, rendendole ancora più protagoniste.

Rihanna

La cantante e imprenditrice ha scelto il tatuaggio semipermanente alle labbra per delineare ancora meglio la sua bocca già dalle forme nette.