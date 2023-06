Victoria e David Beckham come in Dirty Dancing: “Nessuno può mettere Baby in un angolo”

La celebre coppia inglese ha deciso di dedicarsi alla danza. Ecco come è andata la loro ultima uscita a colpi di salsa.

Victoria e David Beckham sono pronti ad una nuova avventura e stavolta hanno scelto un’attività alquanto inusuale, almeno per loro. Nonostante la coppia abbia sempre cercato di mantenere un basso profilo nell’ultimo periodo sono finiti più volte sulle prime pagine dei tabloid. Lo scorso anno il loro primogenito Brooklyn è convolato a nozze con la modella e attrice Nicola Peltz, in una cerimonia ultra costosa tenutasi in una delle residenze della famiglia della sposa.

Sempre lo scorso anno, il secondo figlio, Romeo, si è unito al club calcistico fondato dal padre, l’Inter Miami, seguendo di fatto le orme di quest’ultimo. Alcuni mesi fa invece è tornato in patria firmando un contratto di anno con il Brentford, recentemente approdato in Premier League.

La ex Spice Girl e l’ex calciatore inglese sono quindi rimasti in casa con i due figli più piccoli: Cruz, che a febbraio ha compiuto 18 anni e si presume presto lascerà il nido, ed Harper, la piccola di casa, nata nel 2011. Come dimenticarsi di quando mamma Victoria si è presentata con il pancione al matrimonio reale del secolo, quello di William e Kate, riuscendo a catturare subito l’attenzione dei media.

Un hobby da film

La nota coppia inglese si sta godendo il periodo estivo, nonostante le ultime notizie che hanno riguardato l’Inter Miami, di cui lo stesso David ne è in parte proprietario. Infatti sembra che tra qualche settimana si aggiungerà alla squadra Lionel Messi, neo campione mondiale.

Una notizia che ha scoccato il mondo intero, ma come ha dichiarato il giocatore argentino, era la decisione giusta da prendere per lui e per la famiglia. A Miami spera di trascorrere il suo tempo libero con i suoi tre figli e la moglie Antonella, libero da qualsiasi tipo di pressione, sia a livello sociale che professionale.

L’ex capitano dell’Inghilterra quindi sta cercando di prepararsi all’inizio della nuova stagione scaricando tutto lo stress accumulato soprattutto negli ultimi mesi. E ha pensato bene di cimentarsi nella salsa insieme alla sua dolce metà.

La stessa Victoria ha pubblicato un video in cui si mostra alle prese con una coreografia e bisogna proprio ammettere che la coppia ci sa davvero fare. La quarantanovenne tempo fa aveva ammesso che il marito non era particolarmente incline al ballo, e invece si è dovuta ricredere. Con un po’ di pratica, Beckham è diventato un ballerino a tutti gli effetti, pronto dunque per ricreare la famosa scena di Dirty Dancing!