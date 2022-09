Victoria Beckham, la capsule collection con Reebok è perfetta

E’ nata una nuova collaborazione tra il mondo della moda e quello dello sport: protagonisti Victoria Beckham e Reebok. Una nuova collezione con modelli decisamente audaci che mettono in risalto la silhouette rivelando le forme con body e tessuti dalla finitura brillante. “Per questa collezione – racconta l’ex Posh Spice – mi sono ispirata alla forza e al portamento dei ginnasti olimpici. Ho messo in risalto le radici del loro guardaroba sportivo non dimenticando di aggiungere anche il mio tocco di stile personale – poi Victoria, in quanto Creative Director continua – Sentirmi sicura di me e a mio agio è sempre stato importante per me e incoraggio le donne ad apparire al meglio quando si allenano. Per Drop Seven, abbiamo elaborato un esclusivo tessuto a trama stretta dalla finitura matte, pensato per valorizzare le forme, scolpire la zona della pancia e sollevare i glutei”.

Ecco la nuova capsule collection

Foto Victoria Beckham X Reebok

I modelli classici inclusi in questa nuova capsule collection sono stati rielaborati tra cui VB Puffer Jacket, la giacca e i pantaloni da allenamento insieme a capi iconici come la felpa Cowl Neck che sono stati rivisitati con nuove colorazioni.

Ma nello stile tipico di Victoria Beckham non può mancare, anche se si tratta di un abbigliamento sportivo, un tocco sexy, dato dalla scelta del body, che appare audace e spavaldo.

Tocco di originalità anche nei colori, la palette include il nero intenso arricchito da dettagli solar orange e gioca con elementi a contrasto di icy blue e pale lipstick pink. I loghi bold creano un look di grande impatto e sono ispirati dagli archivi Reebok.

Invece, si tratta di un ritorno per la linea di scarpe con il modello Victoria Beckham Club C in pelle premium bianca con dettaglio Vector in rilievo così come Victoria Beckham Zig Kinetica ma con la particolarità dell’esclusiva colorazione solar orange. Entrambi i modelli vengono reinterpretati per la “Drop Seven” nella delicata colorazione icy blue.