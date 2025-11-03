Victoria Beckham, tutto pronto per la figlia Harper | Aprirà un’attività tutta sua | È giunto il momento di far soldi!

Per la famiglia Beckham, il lavoro è una cosa molto seria, e Victoria vuole che la figlia Harper inizi il prima possibile un nuovo percorso. Per lei è già tutto pronto: taglio dei fondi… e via a lavorare!

Abbiamo avuto modo di vedere i coniugi Beckham protagonisti assoluti dell’attenzione mediatica. Non solo per le loro carriere individuali, quella calcistica di David e quella imprenditoriale e nella moda di Victoria, ma anche perché, negli ultimi anni, sono diventati una delle famiglie più ricche e impegnate del panorama internazionale, con un peso non indifferente nel mondo del business.

Basti pensare che, da tempo, i Beckham fanno parte di quella ristretta cerchia di famiglie influenti che orbitano intorno alla Royal Family, complici anche i legami d’amicizia tra Victoria e Kate Middleton.

Ma in questo momento a catturare l’attenzione dei fan della famiglia Beckham è la nuova impresa di Victoria, che ha da poco lanciato una linea di borse completamente Made in Italy, anzi, per essere precisi, Made in Sicily: realizzate con l’aiuto di un artigiano d’eccezione. E a quanto pare, anche la figlia Harper è pronta a seguire le sue orme.

Victoria Beckham non sbaglia più: ecco cosa aspetta Harper

Negli anni passati, sicuramente sarà capitato di leggere notizie sui figli della famiglia Beckham. Basti pensare a Brooklyn, che ha cercato di trasformare la sua passione per la cucina in una carriera, senza però ottenere grandi risultati. Prima del matrimonio con Nicola Peltz, aveva anche tentato la strada della moda, ma secondo fonti vicine alla famiglia, le sue iniziative non sono mai andate completamente a buon fine. Un vero cruccio per i genitori, si mormora.

C’è poi Romeo, l’altro figlio, che invece sembra più orientato verso il calcio, seguendo le orme del padre. E ora è il turno di Harper, la più giovane, ma a quanto pare già ben avviata verso una carriera definita. Mamma Victoria ha pensato davvero a tutto.

Harper ha appena compiuto 14 anni e, per Victoria, è arrivato il momento dell’indipendenza. Ma attenzione: non sarà una “gavetta” da dilettanti! Per lei è già pronto un progetto imprenditoriale vero e proprio, cucito su misura.

Harper Beckham debutta nel business: la famiglia non perde tempo!

Secondo quanto riportato da vari magazine internazionali, tra cui Elle, Victoria Beckham seguirà personalmente la figlia Harper nei primi passi della sua carriera, viste anche le sue spiccate doti e la sorprendente prontezza nel gestire un’attività propria.

A quanto pare, Harper ha già registrato il marchio HIUKU by Harper, un brand di cosmetici e skincare che sarà gestito dalla società H7B Limited, dietro la quale c’è ovviamente mamma Victoria.

Al momento non è stata ancora annunciata una data ufficiale per il lancio del brand, ma una cosa è certa: Harper è pronta a seguire le orme di Victoria. E come dice il proverbio: chi ben comincia… è già a metà dell’opera.