Viaggio in aereo super relax? La proposta di questa compagnia lascia tutti a bocca aperta

Dal 3 novembre, sui voli della Corendon Airlines tra Amsterdam e l’isola di Curacao, ci saranno posti vietati i minori di 16 anni.

Chi durante i lunghi viaggi aerei, non ha sognato per un istante di godersi il volo in tranquillità, lontano da grida e pianti dei bimbi? Un desiderio che sta per diventare una realtà grazie alla compagnia aerea Corendon Airlines. A partire dal 3 novembre, sulla tratta Amsterdam-Curaçao, introdurrà una fila di posti riservata esclusivamente agli adulti.

Una scelta controversa che ha scatenato numerosi dibattiti. Sebbene non sia la prima a proporre una soluzione del genere, si colloca tra le prime in Europa a farlo. Questa mossa potrebbe aprire nuove frontiere nel settore dell’aviazione, incoraggiando altre compagnie a seguirne l’esempio.

Viaggiare lontani dai bambini

La sezione “solo per adulti” sarà posizionata nella parte anteriore dell’aereo, riservata esclusivamente alle persone dai 16 anni in su. L’obiettivo è creare un ambiente tranquillo e silenzioso, lontano dal trambusto e dai disturbi causati dai bambini più piccoli. Tuttavia, la compagnia aerea sostiene che questa idea ha una duplice finalità. Da un lato, offre un ambiente tranquillo a coloro che viaggiano senza bambini, così potranno godersi la loro esperienza di volo in tutta calma. Dall’altro lato, permette ai genitori con bambini piccoli di viaggiare senza il timore di disturbare gli altri passeggeri.

Il prezzo per accedere a questa sezione esclusiva varia in base al tipo di biglietto acquistato. Per i passeggeri che preferiscono un posto standard, è richiesto un supplemento di 45 euro, mentre per coloro che desiderano più spazio, il costo aggiuntivo è di 100 euro. L’area avrà in totale 102 posti a sedere, di cui 93 saranno posti standard e 9 saranno posti extralarge per offrire più spazio e comfort. L’obiettivo principale di questa iniziativa, come dichiarato dalla compagnia aerea, è assicurare un’atmosfera tranquilla e rilassata per i passeggeri nelle prime file, creando un’esperienza di viaggio più piacevole.

La decisione di Corendon Airlines di introdurre un’area “riservata agli adulti” sui suoi voli ha scatenato diverse reazioni. Mentre alcuni passeggeri potrebbero accogliere con favore la possibilità di viaggiare in un ambiente senza distrazioni o rumori, altri potrebbero interpretare questa iniziativa come una forma di discriminazione verso le famiglie con bambini.

Corendon Airlines è la prima in Europa a lanciare l’innovativo concept sui propri voli. Tuttavia, altre compagnie aeree internazionali hanno già adottato idee simili, rendendo l’esperienza di volo ancora più coinvolgente. Nel 2012, anche Malaysia Airlines ha adottato una decisione simile annunciando che nell’area economica a bordo dei suoi jet Airbus A380, i minori di 12 anni non sarebbero stati ammessi.