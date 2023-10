Viaggiare gratis offrendo lavoro volontario: ecco cosa sono Workaway e Wwoof

Viaggiare in modo alternativo è possibile, è un’idea per chi vuole fare un’esperienza di vita totalmente differente e risparmiare.

Non è detto che viaggiare debba essere necessariamente molto costoso, questa è un’idea sbagliata. Ci sono tante opportunità oggi che permettono di trovare condizioni agevolate e quindi di avere la possibilità di dare qualcosa in cambio di vitto e alloggio che non sia la moneta locale.

In termini di turismo sostenibile questo è un grande passo avanti, può essere una grande idea soprattutto per coloro che non hanno moltissimo a budget per spostarsi, per chi vuole fare un’esperienza diversa e molto significativa e anche per i giovani che possono così imparare veri e propri mestieri e, al tempo stesso, visitare un luogo lontano da casa.

Viaggiare gratis oggi è possibile

Oggi tutti questo è possibile e agevolato grazie al web, ci sono infatti siti specializzati e sicuri come Workaway e Wwoof che sono validi in tutto il mondo e permettono ai viaggiatori di trovare l’esperienza migliore per le loro necessità.

Wwoof è un’organizzazione di opportunità nelle farm biologiche, si tratta di lavorare in fattorie in cambio di ospitalità. Questo nuovo modo di viaggiare è di tipo orizzontale quindi si scambia non solo l’accoglienza ma anche l’esperienza, si fa qualcosa di molto lontano dalla propria vita tradizionale. È un momento di condivisione, convivialità, si apprendono le tecniche agricole, si mangia insieme e si vive in condivisione. Quindi si offre un lavoro in cambio di un posto per dormire e mangiare, non si paga nulla per questo.

L’associazione è nata nel 1971 e nel tempo si è diffusa molto ma è stato l’arrivo di Internet a consacrarla al grande pubblica. Da quel momento sono nati anche gli ecovillaggi e la rete di ospitalità si è ingrandita sempre di più. Oggi ci sono reti specializzate in ogni Paese, anche in Italia. Basta solo iscriversi al sito e procedere, è necessario essere registrati per poter visualizzare le richieste degli host che offrono il loro ambiente. L’iscrizione al sito è valido per un anno e ognuno può fare ricerche nel suo paese di interesse.

Un’altra modalità molto interessante è invece Workaway, unico per tutte le nazioni. Questo sito infatti gestisce la possibilità di essere ospitati ma ognuno per una richiesta diversa quindi questa non è sempre uguale dipende dal tipo di lavoro che viene opzionato, può essere fare da baby sitter, andare a passeggio con i cani, aggiustare qualcosa, pitturare la casa. Ognuno offre il suo luogo in cambio di qualcosa di specifico.