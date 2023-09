Vacanza in autunno, ecco il luogo magico (tutto italiano) che sembra uscito da una fiaba: fa innamorare grandi e piccini

Esistono diversi modi per trascorrere una magica vacanza anche in autunno: ad esempio in questo luogo italiano che sembra uscito dalle fiabe.

L’estate è ormai finita e le temperature si sono abbassate di diversi gradi, ma questo non è certamente un motivo per smettere di viaggiare.

Anche se gli italiani preferiscono fare le vacanze al mare, esistono tanti altri luoghi anche in Italia dove è possibile passare una giornata o un weekend all’insegna del relax, posti che sembrano usciti direttamente dalle fiabe o dai racconti fantasy.

Tantissime persone, per vari motivi, preferiscono passare le vacanze durante l’autunno piuttosto che in estate, magari anche costretti da motivazioni lavorative.

Sebbene possa sembrare un azzardo, per via soprattutto del maltempo, i viaggi autunnali possono riservare tantissime sorprese e tanti punti a favore, come ad esempio la possibilità di visitare luoghi incantanti e mozzafiato senza la tipica afa estiva e magari senza i continui assembramenti di persone presso ogni attrazione o monumento artistico.

Le vacanze d’autunno all’insegna del relax: un luogo fiabesco che si trova in Italia

Dato che non è certamente la migliore delle idee quella di andare al mare in autunno, data l’incertezza del tempo e le basse temperature, gli italiani spesso decidono di trascorrere le vacanze autunnali in luoghi particolari che sembrano direttamente usciti da film fantasy o celebri fiabe.

Non c’è nulla di meglio che farsi una rilassante passeggiata nei boschi nel periodo delle castagne, delle foglie secche e della fresca brezza che passa tra gli alberi.

In Italia ci sono diversi luoghi del genere e la maggior parte di essi si trovano soprattutto nel Centro Italia: tra i più celebri c’è ad esempio il Bosco delle Meraviglie.

Si tratta di un luogo che sembra quasi magico o uscito dalle fiabe che si trova in Abruzzo, precisamente nei pressi della località di Roccaraso.

Il Bosco delle Meraviglie: un luogo incantato che sembra uscito da un racconto fantasy

Il Bosco delle Meraviglie è un luogo visitato ormai da molte persone, soprattutto durante questo periodo dell’anno: proprio per questo motivo il 9 settembre c’è stata la parata di benvenuto organizzata dal Gal Abruzzo Italico-Alto Sangro, che si prende cura dell’intero parco.

Si tratta di un parco a tema costruito all’interno del bosco dove è possibile camminare tra casette e strutture appartenenti ai più celebri personaggi fantasy come elfi, folletti, gnomi, nani, fate e troll.

All’interno del Bosco delle Meraviglie non sarà solo possibile farsi una passeggiata all’insegna del totale relax in mezzo agli alberi e alle casette in legno, ma anche partecipare a eventi e spettacoli che si tengono all’interno del villaggio tematico.

Sicuramente un modo interessante e innovativo per farsi una breve gita nel mese di autunno.