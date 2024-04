Viaggi in Giappone: il fascino remoto della terra del Sol Levante

Il Giappone è una terra antica che non smette di far presa sugli europei grazie al contrasto tra le sue tradizioni millenarie e la modernità delle sue metropoli. Un viaggio nel paese del Sol Levante è un’esperienza unica per i viaggiatori in cerca di una tipo di bellezza diversa da quella europea.

I viaggi in Giappone di Turisanda seguono itinerari incantevoli che guidano i turisti alla scoperta di attrazioni culturali e naturali dal fascino impareggiabile, per una vacanza indimenticabile dal primo all’ultimo minuto. Un’opzione perfetta se si vuole programmare nel dettaglio la propria vacanza in Giappone.

Il Giappone è un paese sospeso tra modernità e tradizione

Il Giappone possiede un’anima fortemente contemporanea e innovativa. Tokyo e Osaka ad esempio, sono città vivaci, tecnologiche e a tratti frenetiche, che offrono un’esplosione di vita urbana e una miriade di esperienze semplicemente imperdibili.

Tokyo, la camaleontica capitale del Giappone, è un caso perfetto di fusione tra antico e moderno. Dai luminosi grattacieli di Shinjuku e Shibuya alle tranquille strade di Asakusa e Yanaka, esplorare i quartieri di Tokyo è una scoperta continua. I visitatori possono immergersi nella frenesia dei mercati di Tsukiji e Ameyoko, passeggiare lungo le rive del fiume Sumida e ammirare l’iconica Torre di Tokyo che domina l’orizzonte.

Chi volesse scoprire il lato più tradizionale del Giappone, non può perdere l’appuntamento con Kyoto, l’antica capitale imperiale. I suoi magnifici templi, i giardini zen e quartieri geisha come Gion offrono uno sguardo unico sulla ricca eredità culturale del paese. I visitatori possono assistere a spettacoli folkloristici, partecipare a cerimonie del tè e indossare kimono tradizionali per un’esperienza indimenticabile nel cuore del Giappone antico.

Sushi ma non solo: un viaggio enogastronomico alla scoperta dei sapori del Giappone

Anche se in Italia il Giappone in tavola è sinonimo di Sushi, la cucina giapponese vanta una tradizione sconfinata. I suoi sapori sono rinomati in tutto il mondo per freschezza, varietà e per una presentazione davvero artistica. Pietanze come i ramen, gli squisiti piatti in tempura, tutte le preparazioni a base di riso, il tonkatsu, rappresentano dei viaggi nel viaggio, nonché un’occasione per deliziare il palato con sapori nuovi e genuini.

Gli appassionati di turismo culinario non possono perdere l’opportunità di provare i piatti locali nei piccoli ristoranti tradizionali di quartiere o di sperimentare un’autentica cena kaiseki. Questa tipologia di cena ruota intorno a tante piccole portate servite secondo la stagionalità degli ingredienti e con una grande attenzione al colore e alla presentazione.

I templi giapponesi, simbolo di profonda spiritualità

Un viaggio in Giappone è anche un’occasione per immergersi nella spiritualità orientale, lontani dal caos e dalla frenesia di tutti i giorni. Uno dei tratti che più ricorda questo legame è la presenza diffusa di templi e santuari.

Visitare luoghi sacri come il Tempio di Senso-ji a Tokyo, il Tempio di Kinkaku-ji a Kyoto e il Santuario di Itsukushima a Miyajima offre un’opportunità unica di conoscere la cultura religiosa del Giappone, figlia tra le altre cose di un profondo e sentito legame con la natura, simboleggiato dalla fioritura dei ciliegi, che ogni anno riunisce migliaia di giapponesi in un rito di contemplazione.