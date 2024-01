Vi ricordate Dawson’s Creek? Era l’idolo delle adolescenti, ma oggi fa fatica a lavorare

Il mondo dello spettacolo sa essere molto crudele, lo testimonia la storia di quest’attore che a lungo è stato l’idolo delle adolescenti. Oggi fa fatica addirittura a trovare un ruolo.

Le star che vivono un successo importante con una serie tv rimangono vittime di quel personaggio. Questo è ciò che è accaduto al personaggio di cui vi raccontiamo la storia oggi. Da stella a meteora per lui è stato un attimo.

Joshua Jackson, vi ricordate Pacey di Dawson’s Creek

Joshua Jackson era solo un ragazzo quando fu scelto per la parte di Pacey Witter nella serie cult Dawson’s Creek. A vent’anni iniziava per lui, e altri attori tutti poi parzialmente scomparsi, l’avventura di Capeside.

Nella periferia americana vivono una serie di liceali con i loro sogni, gli amori e soprattutto gli errori che conseguentemente rischiano di rovinare le loro vite.

Jackson interpreta Pacey, il miglior amico del protagonista Dawson Leery a sua volta interpretato da un altro “nobile decaduto” James Van Der Beek. I due sono come fratelli, ma prima o poi a finire in mezzo a loro sono sempre le ragazze e soprattutto quella Joey Potter, interpretata da Katie Holmes, che diventerà campo di battaglia.

Nonostante Pacey non sia il protagonista finisce spesso col rubare il posto al protagonista, oltre a portargli via alla fine anche la ragazza. È l’eterno duello tra il classico e ingenuo bravo ragazzo e il più intrigante bad guy.

Il personaggio di Joshua ha un successo incredibile, ma per lui finisce per essere una lama a doppio taglio. Diventa così la storia di una delle tante meteore del mondo dello spettacolo.

Cosa fa oggi l’attore?

Inizialmente Dawson’s Creek pare essere la grande svolta per la carriera di Joshua Jackson che inizia a interpretare ruoli importanti e di tendenza. Uno su tutti è quello nel thriller The Skulls I teschi film che, abbastanza senza motivo, vive un successo internazionale.

Jackson non ha mai smesso di fare l’attore anche se la sua carriera, dopo la fine della serie, ha subito una brusca frenata. Al cinema non lo vediamo da nove anni quando nel 2015 fu nel cast del dimenticabile Sky di Fabienne Berthaud. Nel 2023 ha avuto un ruolo in otto episodi della serie americana Attrazione Fatale.

Dopo quattro anni di matrimonio lo scorso ottobre ha annunciato il divorzio dalla modella Jodie Turner Smith con la quale aveva avuto la figlia Juno Rose Diana Jackson nel 2020. Non sappiamo se abbia iniziato una nuova relazione.