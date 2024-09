Quando indossi le scarpe nuove per la prima volta non dimenticare di prevenire le vesciche

Vesciche a causa delle scarpe nuove, come evitarle e come curarle? Ecco alcune dritte da seguire per correre ai ripari!

Indossare per la prima volta le scarpe appena comprate è sicuramente una grande soddisfazione, peccato però che talvolta può trasformarsi in un vero e proprio incubo.

A causa delle vesciche potresti iniziare a provare un dolore così forte da non riuscire più a camminare, ecco perché è importante conoscere le accortezze per evitare le vesciche ai piedi e soprattutto capire come curarle nel caso in cui oramai sia troppo tardi per prevenire.

Cosa fare in caso di vesciche che spuntano a causa delle scarpe nuove? Come evitarle e come curarle? Ecco tutte le informazioni di cui potresti aver bisogno se hai appena acquistato un paio di scarpe di tendenza!

Scarpe nuove, come curare le vesciche ai piedi

Se trascurata, la vescica potrebbe diventare molto dolorosa. Per tale motivo la prevenzione delle vesciche è molto importante, altrimenti rischi di rovinarti la giornata e soprattutto di rientrare a casa con un dolore ai piedi che non dimenticherai mai.

Le vesciche si formano a causa della frizione ripetuta tra la pelle e la scarpa, una volta che inizia a formarsi, se la frizione non viene fermata, peggiorerà fino a provocare dolore, bruciore e talvolta anche prurito.

La vescica si può formare sulla pianta de piede, sul collo del piede, sulle dita e, molto più frequentemente, sui talloni. Se hai acquistato delle scarpe nuove e hai necessità di indossarle a lungo, evita il rischio di ritrovarti con tante vesciche a fine giornata. Per poter prevenire il problema dovrai rimediare dei cerotti o degli stick specifici, applicali sulla zona in cui potresti irritarti e indossa dei calzini adatti così da non far entrare in contatto la pelle con la scarpa. Inoltre, potrai trovare in commercio anche delle solette che proteggono il piede da eventuali vesciche.

Evita di stringere troppo la scarpa e soprattutto cerca di indossarle un po’ alla volta così da poterti abituare al materiale. Non dimenticare l’importanza di una pelle idratata e in salute: tutte le sere applica una crema anti secchezza così da rendere la pelle più elastica. Non perdere i nostri consigli su come fare una pedicure a casa!

Nel momento in cui escono potrai agire in un determinato modo. È importante applicare un cerotto apposito che potrai trovare in farmacia di diverse dimensioni.

Gli esperti sconsigliano i rimedi della nonna, quindi per disinfettare la zona sarebbe meglio non immergere il piede in acqua e sale, inoltre sarebbe anche doveroso evitare di rompere le vesciche. Il modo più sicuro per curarle, quindi, è utilizzare tutti quei prodotti specifici per la cura delle vesciche ai piedi!