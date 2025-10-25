Very Good Girl Elixir di Carolina Herrera, il profumo sofisticato e contemporaneo che lascia la scia

La fragranza seducente di Carolina Herrera che conquista al primo spruzzo

Carolina Herrera, brand di moda di lusso fondato dalla stilista venezuelana, ha lanciato Very Good Girl Elixir in una versione più intensa e seducente. Il suo iconico profumo Very Good Girl ha conquistato milioni di donne in tutto il mondo, e la nuova versione della fragranza sta ottenendo lo stesso successo.

Questo profumo è perfetto per chi vuole unire eleganza e femminilità a un pizzico di audacia. Il flacone mantiene la celebre forma a tacco a spillo, ma il colore è differente: il nero diventa protagonista e si fonde con un tocco di rosso intenso. L’effetto risulta elegante e sofisticato, perfetto per esibire il profumo come oggetto di design.

Very Good Girl Elixir di Carolina Herrera, tutto quello che devi sapere a riguardo

La fragranza del profumo si apre con note fruttate e decise, come ciliegia nera e mandorla amara, due ingredienti che catturano immediatamente l’attenzione.

Le note di cuore sono la rosa rossa e la tuberosa, perfette per chi è alla ricerca di una fragranza sensuale e raffinata senza esagerare. Il fondo è caldo e avvolgente, grazie alla vaniglia e al cacao, ingredienti fondamentali per chi ama i profumi che lasciano la scia.

Un mix di note che rende Very Good Girl Elixir un profumo duraturo, sofisticato e dolce. Quando indossarlo? Il profumo di Carolina Herrera è ideale per la sera, come una cena elegante, un evento speciale o un appuntamento romantico, ma può essere scelto anche da chi desidera un profumo intenso ma leggermente dolce da indossare tutto il giorno.

Grazie alla sua combinazione di note fruttate, floreali e dolci, si adatta a chi cerca un profumo moderno, versatile e femminile. Lo trovi disponibile in diversi flaconi: 30 ml, 50 ml e 80 ml, con prezzi che variano da 70 a 140 euro. Puoi acquistarlo in tutte le profumerie o online.

Il suo flacone iconico lo rende una fragranza intensa e memorabile, ideale per chi vuole esprimere sicurezza e sensualità con un solo gesto. Se cerchi un profumo contemporaneo persistente è senza dubbio una scelta da prendere in considerazione. Non ti resta che provarlo: te ne innamorerai subito!

