Very Good Girl Elixir di Carolina Herrera, il profumo sofisticato e contemporaneo che lascia la scia

Carolina Herrera, brand di moda di lusso fondato dalla stilista venezuelana, ha lanciato Very Good Girl Elixir in una versione più intensa e seducente. Il suo iconico profumo Very Good Girl ha conquistato milioni di donne in tutto il mondo, e la nuova versione della fragranza sta ottenendo lo stesso successo.

Questo profumo è perfetto per chi vuole unire eleganza e femminilità a un pizzico di audacia. Il flacone mantiene la celebre forma a tacco a spillo, ma il colore è differente: il nero diventa protagonista e si fonde con un tocco di rosso intenso. L’effetto risulta elegante e sofisticato, perfetto per esibire il profumo come oggetto di design.

Very Good Girl Elixir di Carolina Herrera, tutto quello che devi sapere a riguardo

La fragranza del profumo si apre con note fruttate e decise, come ciliegia nera e mandorla amara, due ingredienti che catturano immediatamente l’attenzione.

Le note di cuore sono la rosa rossa e la tuberosa, perfette per chi è alla ricerca di una fragranza sensuale e raffinata senza esagerare. Il fondo è caldo e avvolgente, grazie alla vaniglia e al cacao, ingredienti fondamentali per chi ama i profumi che lasciano la scia.

Un mix di note che rende Very Good Girl Elixir un profumo duraturo, sofisticato e dolce. Quando indossarlo? Il profumo di Carolina Herrera è ideale per la sera, come una cena elegante, un evento speciale o un appuntamento romantico, ma può essere scelto anche da chi desidera un profumo intenso ma leggermente dolce da indossare tutto il giorno.

Grazie alla sua combinazione di note fruttate, floreali e dolci, si adatta a chi cerca un profumo moderno, versatile e femminile. Lo trovi disponibile in diversi flaconi: 30 ml, 50 ml e 80 ml, con prezzi che variano da 70 a 140 euro. Puoi acquistarlo in tutte le profumerie o online.

Il suo flacone iconico lo rende una fragranza intensa e memorabile, ideale per chi vuole esprimere sicurezza e sensualità con un solo gesto. Se cerchi un profumo contemporaneo persistente è senza dubbio una scelta da prendere in considerazione. Non ti resta che provarlo: te ne innamorerai subito!