Verdure al top con la ratatouille | quando la semplicità diventa arte

Ratatouille: tante verdure deliziose, in un mix perfetto colorato e saporito; la ricetta passo passo per farla al top!

Ti è mai capitato di guardare un piatto di verdure e pensare “wow, che bello”? Ecco, la ratatouille è proprio questo, un’esplosione di colori, profumi e sapori che ti conquista subito. La cosa bella, è che non serve essere esperti in cucina per realizzarla te lo garantisco e non è solo bello da vedere, ma anche incredibilmente gustosa e completa. Una ricetta in pratica deliziosa e particolare che ti fa fare bella figura anche nelle grandi occasioni o ideale, per chi vuole mangiare sano senza rinunciare al gusto.

La bellezza della ratatouille sta nella semplicità, servono infatti pochi ingredienti freschi, verdure di stagione, un sugo profumato e tutto si combina e completa in forno. Un mix di melanzane, zucchine, pomodori, peperoni e patate, si intrecciano e combinano in modo sorprendente creando un contorno speciale per davvero, tanto che anche chi non ama le verdure se ne innamora.

Ratatouille: un modo colorato e gustoso di servire le verdure

Allora, che ne dici di prepararla insieme? Metti il grembiule, accendi il forno e facciamo diventare le verdure un piccolo capolavoro dai sapori esplosivi. Seguimi quindi passo passo e vedrai che sarà un gran successo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 25-30 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Ratatouille

Per 4 persone

1 melanzana grande

2 zucchine

200 g di pomodori grandi San Marzano

2 peperoni rosso e giallo

300 g di patate

1 posso

Sale q.b.

Pepe q.b.

Per il sugo

1 cipolla piccola

Olio extravergine d’oliva q.b.

600 g di passata di pomodoro

Origano q.b.

Basilico q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si prepara la Ratatouille