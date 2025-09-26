Verdure al top con la ratatouille | quando la semplicità diventa arte

di

Ratatouille: tante verdure deliziose, in un mix perfetto colorato e saporito; la ricetta passo passo per farla al top! Ti è mai capitato di guardare un piatto di verdure e pensare “wow, che bello”? Ecco, la ratatouille è proprio questo, un’esplosione di colori, profumi e sapori che ti conquista subito. La cosa bella, è che non serve essere esperti in cucina per realizzarla te lo garantisco e non è solo bello da vedere, ma anche incredibilmente gustosa e completa. Una ricetta in pratica deliziosa e particolare che ti fa fare bella figura anche nelle grandi occasioni o ideale, per chi vuole mangiare sano senza rinunciare al gusto. La bellezza della ratatouille sta nella semplicità, servono infatti pochi ingredienti freschi, verdure …

Ratatouille pourfemme.it

Ratatouille: tante verdure deliziose, in un mix perfetto colorato e saporito; la ricetta passo passo per farla al top!

Ti è mai capitato di guardare un piatto di verdure e pensare “wow, che bello”? Ecco, la ratatouille è proprio questo, un’esplosione di colori, profumi e sapori che ti conquista subito. La cosa bella, è che non serve essere esperti in cucina per realizzarla te lo garantisco e non è solo bello da vedere, ma anche incredibilmente gustosa e completa. Una ricetta in pratica deliziosa e particolare che ti fa fare bella figura anche nelle grandi occasioni o ideale, per chi vuole mangiare sano senza rinunciare al gusto.

Ratatouille pourfemme.it
Ratatouille pourfemme.it

La bellezza della ratatouille sta nella semplicità, servono infatti pochi ingredienti freschi, verdure di stagione, un sugo profumato e tutto si combina e completa in forno. Un mix di melanzane, zucchine, pomodori, peperoni e patate, si intrecciano e combinano in modo sorprendente creando un contorno speciale per davvero, tanto che anche chi non ama le verdure se ne innamora.

Ratatouille: un modo colorato e gustoso di servire le verdure

Allora, che ne dici di prepararla insieme? Metti il grembiule, accendi il forno e facciamo diventare le verdure un piccolo capolavoro dai sapori esplosivi. Seguimi quindi passo passo e vedrai che sarà un gran successo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 25-30 minuti
Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Ratatouille

Per 4 persone

  • 1 melanzana grande
  • 2 zucchine
  • 200 g di pomodori grandi San Marzano
  • 2 peperoni rosso e giallo
  • 300 g di patate
  • 1 posso
  • Sale q.b.
  • Pepe q.b.

Per il sugo

  • 1 cipolla piccola
  • Olio extravergine d’oliva q.b.
  • 600 g di passata di pomodoro
  • Origano q.b.
  • Basilico q.b.
  • Sale q.b.
  • Pepe q.b.

Come si prepara la Ratatouille

  1. Inizia a scaldare in una padella un po’ di olio e lascia rosolare la cipolla tritata. Versa la passata di pomodoro, aggiusta di sale e pepe, unisci origano e basilico, lasciando cuocere a fiamma bassa per circa 10-15 minuti, fino ad ottenere un sugo profumato e denso.
  2. Intanto, lava e asciuga tutte le verdure. Taglia quindi melanzane, zucchine, pomodori e patate a rondelle sottili e i peperoni a listarelle. In pratica dovrai riuscire ad ottenere fette simili così da sistemarle nella pirofila in modo perfetto e cuociono in modo uniforme.
  3. In una teglia versa poi uno strato di sugo sul fondo, quindi sistema le verdure in fila o a spirale, alternando colori e forme. Aggiusta di sale e pepe, aggiungi un po’ di olio sopra e copri con carta alluminio.
  4. Cuoci in forno a 180 gradi ventilato per circa 25 minuti. Togli la carta alluminio e lascia gratinare per altri 15-20 minuti, fino a quando le verdure saranno morbide ma leggermente dorate in superficie.
  5. Una volta sfornata, lascia riposare qualche minuto, aggiungi qualche foglia di basilico fresco e un po’ di olio a crudo. Ecco poi quindi pronta la tua ratatouille, il mix di colori, profumi e sapori perfetti, capaci di conquistare pure i più difficili. E se ami i piatti veloci ma pieni di gusto, prova anche a preparare la parmigiana, un altro capolavoro di gusto e semplicità. Buon appetito!
Gestione cookie