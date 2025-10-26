La vellutata di funghi porcini che conquista tutti: cremosa, saporita e facilissima da preparare

Prepara la vellutata di funghi porcini e conquista tutti i tuoi ospiti: ecco i consigli per renderla cremosa, saporita e irresistibile

Quando le temperature iniziano ad abbassarsi e i paesaggi si tingono dei colori del foliage, il modo perfetto per coccolarsi in casa e riscaldarsi è concedersi una buona vellutata. La vellutata di funghi porcini è una ricetta che conquista sempre tutti: semplice da preparare, è perfetta sia per un pranzo light che per una cena raffinata.

Noi di Pourfemme ti proponiamo una ricetta semplicissima da replicare con pochi e semplici ingredienti. Segui passo dopo passo il procedimento qui sotto e porterai in tavola una vellutata gustosa, cremosa e profumata, perfetta per riscaldare le giornate più fredde.

Come preparare la vellutata ai funghi porcini per una cena autunnale in famiglia

La ricetta della vellutata di funghi porcini è molto semplice. Per la preparazione di questo piatto cremoso ti consigliamo di usare i funghi freschi, altrimenti sostituisci i porcini con i champignon.

Puoi arricchire la vellutata con gli ingredienti che più ti piacciono e sbizzarrirti con i vari abbinamenti. Ad esempio, potresti servire la vellutata con un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo, delle scaglie di parmigiano e/o una spolverata di prezzemolo fresco.

Ingredienti

500 gr di funghi porcini

2 porri

600 ml di brodo vegetale

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 patate

pepe nero q.b.

sale fino q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare il brodo vegetale. Nel frattempo pulisci i funghi porcini freschi: raschia la terra, stacca il gambo e taglia a fettine sottili. Ora prendi le patate, privale della buccia e passale sotto l’acqua corrente. A questo punto dovrai tagliarle a tocchetti. Taglia il porro a rondelle dopo averlo pulito e lavato per bene. Versa l’olio extravergine di oliva in una padella, quindi lascia rosolare il porro per qualche minuto. Aggiungi le patate, poi i porcini tagliati. Aggiusta di sale e aggiungi il pepe, poi ricopri con del brodo vegetale. Lascia cuocere il tutto per circa 15 – 20 minuti. Prendi un mixer a immersione, trita il tutto fino a ottenere un composto cremoso e omogeneo. La vellutata ai funghi porcini è pronta per essere gustata! Portala in tavola ancora calda con dei crostini di pane tostati.

