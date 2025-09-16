Brodo vegetale | la base geniale che salva mille ricette

La base geniale che salva mille ricette? Resta il Brodo vegetale, buono e perfetto anche senza aggiungere altro! Il brodo vegetale è una di quelle ricette base che devi conoscere e fare spesso, in cucina sono la salvezza. È semplice, profumato, leggero ma al tempo stesso riesce a dare una marcia in più a mille preparazioni. La cosa bella è che lo puoi sorseggiare così, caldo caldo, oppure usarlo come base per risotti, zuppe, vellutate, minestre e perfino per dare più gusto a secondi e contorni. Quello che rende speciale il brodo vegetale è che si prepara in un attimo con ingredienti che abbiamo sempre a portata di mano. Parliamo infatti di cipolle, carote, sedano e pomodori, tutto qui, in …

La base geniale che salva mille ricette? Resta il Brodo vegetale, buono e perfetto anche senza aggiungere altro!

Il brodo vegetale è una di quelle ricette base che devi conoscere e fare spesso, in cucina sono la salvezza. È semplice, profumato, leggero ma al tempo stesso riesce a dare una marcia in più a mille preparazioni. La cosa bella è che lo puoi sorseggiare così, caldo caldo, oppure usarlo come base per risotti, zuppe, vellutate, minestre e perfino per dare più gusto a secondi e contorni.

Quello che rende speciale il brodo vegetale è che si prepara in un attimo con ingredienti che abbiamo sempre a portata di mano. Parliamo infatti di cipolle, carote, sedano e pomodori, tutto qui, in pratica niente di complicato. Basta metterli in pentola, aggiungere acqua e lasciare che il tempo di cottura faccia rilasciare agli ingredienti il proprio sapore. Credimi, nonostante la semplicità, in cucina si sprigiona un profumo così buono e avvolgente, che ti fa venire fame ancora prima che sia pronto.

Brodo vegetale: la base perfetta per ogni ricetta!

Insomma, il brodo vegetale, è la prova che la semplicità vince sempre, quindi, ora non ti resta che provare la ricetta originale per farlo perfetto come lo facevano le nostre nonne. E poi ti garantisco che saper fare un buon brodo vegetale in casa, ti da la certezza di avere sempre a disposizione la base perfetta, genuina e saporita, pronta a trasformare ogni ricetta in qualcosa di speciale. Allaccia il grembiule e iniziamo a prepararlo insieme!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 1 ora

Ingredienti per il Brodo vegetale

Per 2 l e mezzo di brodo vegetale

2 cipolle grandi

3-4 carote grandi

2 pomodori ramati

Gambi di sedano 2

Sale q.b.

Pepe in grani q.b.

Come si prepara il Brodo vegetale