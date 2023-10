Valentina Ferragni e il makeup coreano: tutti i passaggi da fare per un trucco che non passa inosservato

Makeup coreano, c’è una grande differenza rispetto a quello italiano: Valentina Ferragni mostra i segreti per un trucco luminoso.

Avere un trucco sempre perfetto è il sogno di tutte ma c’è chi si sente davvero negata quando si ritrova con un pennello in mano e mille cosmetici da mixare. Niente paura: mai come in questa epoca (super social), realizzare un make up non è così difficile grazie ai numerosi video e tutorial presenti sul web. Le principali piattaforme social sono praticamente invase da consigli e dritte beauty infallibili e, in questo senso, un aiuto preziosissimo arriva anche dai canali di Valentina Ferragni.

Sul suo canale Tik Tok, la più piccola delle sorelle Ferragni ha dedicato una breve clip alla differenza tra il makeup coreano e quello italiano. In particolare, l’imprenditrice ha messo in luce alcuni step imprescindibili, da non saltare mai, nel make up coreano. Vuoi replicarlo? Ecco i passaggi che non devi dimenticare.

Valentina Ferragni mostra i segreti del makeup coreano: gli step da non trascurare

“Make up italiano o coreano, voi quale preferite?”. È questa la domanda che Valentina Ferragni pone alle sue followers in uno dei video postati recentemente sul suo canale ufficiale di Tik Tok. La sorella minore di Chiara racconta di aver imparato alcune tecniche di make up da una professionista makeup artist di Seul, che le ha insegnato come creare un trucco che è abbastanza diverso da quello del nostro Paese. Diverso soprattutto per quanto riguarda la skin care.

Se questa fase, in Italia, è spesso veloce o addirittura trascurata, in Corea preparare la pelle al trucco è fondamentale. Nel video, Valentina illustra i diversi step della skin care, partendo dalla doppia detersione, mirata a pulire i pori in profondità. Successivamente, si passa allo spray viso idratante, al siero riparatore, per ottenere una pelle tonica ed elastica, e infine alla crema giorno. Quest’ultima è preziosa per proteggere ed idratare, ma non basta: l’ultimo passaggio nella skin care coreana è rappresentato dalla protezione solare, passo fondamentale da non saltare mai.

In Italia, la skin care è solitamente più veloce ma anche le tecniche di make up risultano un bel po’ differenti rispetto a quelle coreane, a partire dall’utilizzo dell’eyeliner e dal contorno labbra.

Makeup coreano o makeup italiano? E voi quale preferite? Oggi abbiamo imparato che per le coreane la skincare é un passo importantissumo da non saltare. Non é solo una questione di routine, ma é la chiave per ottenere un makeup perfetto e una pelle sana e luminosa! Mentre la skincare italiana è sicuramente più superficiale e sbrigativa!

Nel video, la Ferragni mostra entrambi i risultati, chiedendo al suo pubblico virtuale di scegliere il preferito tra i due make up. C’è chi non ha avuto dubbi e ha scelto l’Italia, ma anche chi è rimasto incantato dalla cura dei dettagli della skin care coreana. “Skin care coreana e make up italiano”, ha scritto qualcuno tra i commenti, sintetizzando il pensiero di molti.