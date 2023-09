Chiara Ferragni e il look mozzafiato per Fendi: l’outfit per donne in carriera e super sensuali

Chiara Ferragni ha indossato un look di Fendi elegante, raffinato e innovativo. Ecco come si è presentata alla Milano Fashion Week.

Chiara Ferragni è seguitissima sui social. Tutti i brand fanno a gara per averla come sponsor. Indubbiamente, si tratta di una personalità di spicco, che ha un certo peso nel mondo della moda. Nel corso degli anni, non ha fatto altro che consolidare la sua posizione. Ad oggi, può vantare ben 29,6 milioni di follower.

La moglie di Fedez è stata invitata alla Fashion Week di Milano. Per l’occasione, ha sfoggiato un meraviglioso outfit di Fendi. Il suo look è stato subito notato per via dei colori e dell’originalità. La diretta interessata ha anche postato delle immagini su Instagram per permettere a tutti i suoi fan di osservare i capi d’abbigliamento indossati. I commenti non si sono fatti attendere.

Chiara Ferragni con un look da urlo: tutta l’eleganza di Fendi

Chiara Ferragni si è presentata alla Fashion Week di Milano con un bellissimo outfit di Fendi. La sua presenza, fin da subito, si è fatta notare. Sarebbe stato impossibile rimanere indifferenti davanti a uno stile tanto sofisticato. Ovviamente, è stato anche il portamento della diretta interessata a valorizzarlo.

Ha sfoggiato un look composto da un abito nero, in pelle, smanicato e abbastanza corto, e da un maglioncino rosso, perfettamente abbinato con il colore delle labbra e dello smalto. Ha aggiunto una borsa nera, semplice, ma elegante, e un paio di stivali che, forse, rappresentano il punto forte di questo stile. A renderli così particolari, oltre alla punta tonda, è la chiusura laterale formata da lacci e zip. Inoltre, inaspettatamente, lasciano scoperta la zona del ginocchio.

Indubbiamente, si tratta di una composizione sofisticata, particolarmente adatta per le occasioni formali, come riunioni di lavoro importanti o eventi eleganti. Non è un outfit da tutti i giorni, però, questo non vuol dire che non sia in grado di mettere in evidenza la sensualità di ogni donna. Il costo è decisamente elevato. È sufficiente pensare che per replicare l’intero look dell’influencer sono necessari ben più di 10mila euro. Si tratta di una cifra proibitiva, accessibile solo a un gruppo ristretto di persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nonostante la bellezza di Chiara Ferragni, molti utenti, come spesso succede, hanno avuto qualcosa da ridire. A parer loro, infatti, le temperature erano troppo elevate per il maglioncino invernale. Al di là di questo, però, è stata elogiata per la sua raffinatezza e compostezza.