Vacanze low cost agosto 2022: dove andare con le amiche

Voglia di vacanze ad agosto? Magari siete state costrette a passare giugno e luglio dietro la scrivania e adesso il vostro desiderio più grande è una bella settimana di ferie con le amiche, ma i costi vi spaventano? Niente paura: si può prenotare una vacanza low cost in una di queste mete da sogno…

Vacanze 2022: destinazioni low cost dove andare con le amiche

Che sia all’estero o in Italia, è tempo di ferie! Se siete alla ricerca di mete e idee per le vacanze 2022 – ma che siano destinazioni e pacchetti low cost per trascorrerle con le amiche – non importa: c’è sempre un posto dove divertirsi e rilassarsi a poco prezzo.

Andare in vacanza si può, dunque, e chi ha detto che bisogna spendere una fortuna? Di seguito alcuni spunti per la vostra meta…

In Grecia, ad esempio, Skiathos è una destinazione alla portata di tutti ed è meravigliosa! Ci si arriva con un volo low cost e sul web ci sono tante offerte sui prezzi a seconda dei pacchetti scelti.

Sempre all’estero, Spalato, in Croazia, è una delle mete da tenere in considerazione se cercate vacanze agosto 2022 low cost da passare con le amiche.

Avete mai pensato di andare a Malta? Una meta per niente inaccessibile per chi vuole staccare la spina ma senza prosciugare il portafogli, anche in questo caso raggiungibile facilmente con voli low cost dall’Italia.