Vacanza day off: perché lasciare a casa il pc… e persino i tablet

Il computer portatile è diventato l’oggetto che non si può lasciare a casa, anche quando si va in vacanza. Lo si infila nella borsa quasi senza pensarci, come se fosse un accessorio necessario quanto il costume o lo spazzolino. In realtà, il pc è il principale ostacolo a un vero riposo.

Non è il peso fisico a essere un problema, ma il peso mentale: la consapevolezza che, se c’è, va acceso, e se è acceso, si lavora. Anche solo la presenza del computer nella stanza d’albergo è sufficiente per innescare un meccanismo di attivazione che impedisce alla mente di staccare del tutto.

Le notifiche, le mail in attesa, la scadenza che si avvicina: tutto questo resta in agguato, anche quando lo schermo è spento. Le ricerche mostrano che il semplice fatto di avere un dispositivo di lavoro nelle vicinanze aumenta i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Una vacanza, invece, dovrebbe essere il momento in cui il cortisolo scende, non sale.

La vacanza non è un ufficio (e il tablet non serve)

Il tablet, spesso considerato un compromesso tra il pc e lo smartphone, è in realtà un intruso ancora più insidioso. Non serve per il lavoro, ma diventa il contenitore di tutto ciò che ci distrae dal presente: film, serie, social, giochi. Ci si siede su un terrazzo con vista sul mare e invece di guardare il mare, si guarda il tablet. Lo si porta a letto, lo si porta al bar, lo si tiene in mano come se fosse un’estensione del corpo.

Le vacanze dovrebbero essere il momento per riprendere il contatto con la realtà lenta: il rumore delle onde, il profumo del cibo, il suono delle voci. Lo schermo interrompe questo contatto e lo sostituisce con un flusso di stimoli che, per quanto piacevoli, non ci fanno respirare. Il giorno di vacanza non è un giorno di riposo se lo passi a guardare uno schermo, e con la testa ancora legata al lavoro. Il tablet, nella valigia, è un truffatore: promette relax e ruba attenzione.

Il vero souvenir è la sensazione di essere stati via

Lasciare a casa il pc e il tablet non è un atto di coraggio, ma di intelligenza. Vuol dire scegliere di vivere la vacanza come un’esperienza, non come una pausa dal lavoro. Il corpo ha bisogno di muoversi, la mente ha bisogno di vuoto, gli occhi hanno bisogno di orizzonte. Il giorno dopo il rientro, il ricordo più bello non sarà la mail che hai letto sulla spiaggia, ma il tramonto che hai guardato fino in fondo. Ci sono posti, in questo mondo, che meritano tutta la tua attenzione, non solo quello che ti resta dopo aver controllato le notifiche.

E poi c’è il dono più grande, quello che nessuno vede ma che tutti cercano quando tornano: la sensazione di essere stati via. Perché una vacanza senza tecnologia non è una vacanza in meno. È una vacanza in più, un’occasione rara per tornare a casa con il cuore pieno e la testa sgombra, e la voglia di ricominciare che solo il vero stacco può regalare.