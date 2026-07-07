Acqua detox con anguria: il segreto per idratarsi e sgonfiarsi in estate

L’anguria è il frutto dell’estate per eccellenza, composta per oltre il 92% da acqua. È l’alleata perfetta per chi cerca una bevanda fresca, dissetante e depurativa.

L’acqua detox con anguria non solo idrata, ma grazie al suo contenuto di licopene, un potente antiossidante, aiuta a proteggere la pelle dai danni dei raggi UV e a combattere i radicali liberi. Il suo sapore naturalmente dolce la rende una valida alternativa alle bibite zuccherate, senza aggiungere calorie inutili.

Inoltre, la presenza di citrullina, un amminoacido che favorisce la vasodilatazione, contribuisce a migliorare la circolazione sanguigna. L’acqua con l’anguria è perfetta per rinfrescare il corpo durante le giornate calde, e si prepara in pochi minuti.

Una bevanda rinfrescante e depurativa, ideale per l’estate (e si prepara in pochi minuti)

Questa acqua detox è perfetta per chi cerca un modo naturale per idratarsi e depurarsi. La sua preparazione è semplice e richiede pochissimi ingredienti. Si può personalizzare aggiungendo menta, basilico o zenzero per un tocco di freschezza in più. Si conserva in frigorifero per 24 ore, ma è meglio consumarla entro poche ore per apprezzarne la freschezza. È l’ideale da portare in spiaggia, in ufficio o da gustare in qualsiasi momento della giornata. Non contiene zuccheri aggiunti, solo la dolcezza naturale dell’anguria.

Ingredienti:

300 g di anguria (peso al netto della buccia)

1 litro di acqua naturale (o gassata, per un effetto più frizzante)

5-6 foglie di menta fresca

Succo di 1/2 limone (opzionale)

Ghiaccio q.b.

Ecco come preparare e conservare l’acqua detox

Tagliare l’anguria a cubetti di circa 2 cm, rimuovendo i semi. In una caraffa, disporre i cubetti di anguria e le foglie di menta lavate. Schiacciare leggermente la menta e l’anguria con il dorso di un cucchiaio per liberare gli oli essenziali e i succhi. Aggiungere il succo di limone (se gradito) e coprire con l’acqua. Lasciare riposare in frigorifero per almeno 2 ore, meglio 4, per permettere ai sapori di amalgamarsi. Servire con ghiaccio e qualche foglia di menta fresca. L’acqua detox con anguria si consuma entro 24 ore, ma è ottima appena fatta.