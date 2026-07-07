Uomini e Donne: Marika Abbonato e Alessandro Piscopo rivelano il sesso del loro primo bebè in arrivo

Marika Abbonato e Alessandro Piscopo, ex protagonisti di Uomini e Donne, condividono con emozione il sesso del loro primo figlio, celebrando l’intimità e la gioia di questo momento speciale.

Una coppia nata sotto i riflettori, un annuncio che profuma di casa: tra sorrisi e mano nella mano, Marika Abbonato e Alessandro Piscopo hanno condiviso il momento più atteso della loro storia, il video in cui svelano il sesso del loro primo bebè. È uno di quei frammenti che restano: intimo, semplice, gioioso.

L’ex protagonista di Uomini e Donne — la ex corteggiatrice di Daniele Paudice, tra i volti più chiacchierati dell’ultima stagione — e il compagno, l’agente dello spettacolo Alessandro Piscopo, hanno raccontato passo dopo passo la loro gravidanza. Pochi giorni fa l’annuncio: “Siamo in attesa”. Oggi, un tassello in più: il momento in cui scoprono e condividono con tutti il sesso del primo figlio.

La loro relazione è giovane, parte dal 2024, ma colpisce per la naturalezza con cui è cresciuta. Chi segue il programma di Maria De Filippi — in onda dal 1996 e da anni caposaldo del pomeriggio di Canale 5 — sa quanto spesso le storie nate lì si consumino in fretta. Qui, invece, la narrazione è diversa: meno clamore, più fatti. Foto normali, voce bassa, dettagli concreti. Uno stile che somiglia a una promessa.

Il video e l’attesa dei fan

Il video del gender reveal è arrivato sui social con un tempismo perfetto: niente countdown roboanti, solo una ripresa essenziale. Lì si vede la coppia, lo sguardo che corre tra emozione e incredulità, e poi la scoperta. C’è chi preferisce palloncini, chi torte colorate, chi la polvere lanciata in aria. Loro scelgono l’intimità del racconto, la stanza di casa, la luce che filtra dalle tende. Il punto non è la coreografia, ma la reazione: un abbraccio lungo, quasi a voler fermare il tempo.

Sul contenuto specifico del reveal — rosa o azzurro — va segnalato un dettaglio pratico: la scena è stata condivisa inizialmente nelle Stories e, al momento in cui scriviamo, non è disponibile un post pubblico permanente che ne riporti il colore in modo verificabile. Chi ha visto il filmato sa già la risposta; per correttezza, evitiamo di affidarci a rimbalzi non confermati. Il cuore, però, passa chiaro: è la tenerezza a prendersi la scena.

Tra progetti e vita reale

Intorno, i fan si muovono come sempre: auguri nei commenti, cuori, domande sui mesi, sul nome, su come stanno. È il lato più bello della notorietà: una bolla che, quando funziona, somiglia a una piazza. Della data del parto si ragiona a spanne — gli annunci arrivano in genere al secondo trimestre, ma ogni gravidanza ha il suo calendario. E sulle nozze? Se ne parla, certo. Ma non risultano comunicazioni ufficiali della coppia: si resta quindi nel campo delle ipotesi affettuose.

C’è anche un dato che conta più di tutto: i due difendono il ritmo della vita reale. Allenano la normalità. E la normalità, sui social, paga: un sorriso non impostato, un maglione morbido, un salotto vero. Dettagli che ti fanno pensare a come, spesso, la televisione lanci e poi sia la quotidianità a tenere insieme i pezzi. Anche qui succede così: l’eco di Uomini e Donne resta sullo sfondo, la storia cammina da sé.

A volte basta poco per sentirsi partecipi: un respiro profondo prima di aprire una busta, una risata che scappa quando l’emozione è troppa, il primo pensiero a chi non c’è nella stanza ma sarà il primo a saperlo. E tu, di fronte a un momento così, da che parte del cuore ti metti: in quella dell’attesa o in quella del salto?