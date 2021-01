Se anche a voi è venuta voglia di cimentarvi ai fornelli, a furia di guardare gli episodi della nuova stagione di Masterchef, ecco alcuni utensili da cucina che potrebbero tornarvi utili. Di certo, non vi mancheranno padelle e mestoli per la preparazione di piatti casalinghi, ma se volete realizzare piatti di alta cucina, questi non saranno sufficienti. Dalle spume ad effetto alle sfoglie per fare i famosi cappelletti di Bruno Barbieri, ecco tutti gli strumenti che vi serviranno per la realizzazione.

Il wok

Il wok è un utensile usato e diffuso nella cucina asiatica, in particolare nella cucina cinese, ormai conosciuto e apprezzato anche nel resto del mondo, come ci insegnano anche gli aspiranti cuochi di Masterchef. Il wok è utilizzato per tantissimi tipi di cottura, dalla cottura al salto, alla frittura, alla stufatura, alla cottura a vapore e così via. Su Amazon, ce ne sono di diversi marchi, che potrete scegliere in base a materiale, dimensioni e prezzo, come il wok di Lagostina, alla cifra di 38 euro, con tanto di coperchio in vetro.

Termometro da cucina

Un altro utensile che ogni aspirante cuoco non può non avere nella propria cucina è un termometro da cucina professionale, fondamentale nella preparazione di alcuni piatti, che richiedono un’attenzione fondamentale alla temperatura, come le fritture o la cottura della carne. Ce ne sono di diversi tipi e prezzi, a seconda delle funzioni: noi vi consigliamo quello di Tenbrown, dotato di 2 sonde, perfetto per friggere, ma anche per la cottura di carne e salse particolari.

Padella in pietra ollare

La bassa conducibilità termica della pietra ollare rende le pentole, i tegami e le casseruole adatti per le cotture lunghe, ad esempio per stufati, zuppe e per tutte le cotture in umido, dal momento che si scaldando lentamente e altrettanto lentamente si raffreddano, garantendo una cottura uniforme. Per lo stesso motivo, la pietra ollare è usata anche per la cottura di carne e pesce e, talvolta, persino per pane e pizza, sotto forma di piastra. Se preferite un’alternativa più economica, ma altrettanto valida scegliete una pentola in ghisa, come Le Creuset Evolution, in sconto su Amazon a 167 euro, al posto di 299 euro.

La macchina per la pasta

Uno degli utensili da cucina più apprezzato dagli aspiranti masterchef è ovviamente la macchina per tirare la sfoglia fresca: fondamentale per cimentarvi nella preparazione di tagliatelle, lasagne, maltagliati, ma anche tortelli e ravioli. Esistono molti tipi di macchine per la pasta, da quelle elettriche a quelle manuali, come la Tescom, che potrete acquistare su Amazon a 53 euro, permettendovi di sperimentare piatti di alta cucina anche a casa vostra.

Il sifone da cucina

Quante volte i concorrenti di Masterchef sono riusciti a stupire i giudici con l’utilizzo di un particolare utensile da cucina? Il sifone è uno di questi. Si tratta di uno strumento che permette di erogare bevande gassate, comunemente utilizzato nei bar per creare cocktail, ma che, negli ultimi anni, ha trovato impiego anche nei ristoranti e nelle pasticcerie, dove viene utilizzato per fare la panna o creare spume. Con il sifone si possono realizzare tantissimi tipi di spume diverse, con ingredienti vari, come erbe aromatiche, molluschi e così via. Se anche voi volete cimentarvi in questa preparazione di alta cucina, non vi resta che acquistare un sifone, come il RuneSol Home, a soli 60 euro su Amazon.