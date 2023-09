Uova, pochi sanno che nei dolci si possono sostituire con un frutto amatissimo: di che si tratta e quali sono le dosi, cosa sapere

Le uova sono un ingrediente immancabile nei dolci (o quasi). Ecco come sostituirle con un frutto amatissimo.

Fra gli ingredienti per preparare i dolci, immancabili sono le uova che servono per addensare, dare morbidezza e struttura all’impasto. Oltre a questo, favoriscono la lievitazione della torta o del dolce. Molte persone però, tendono ad evitarne l’uso perché ne sono intolleranti, allergiche o seguono una dieta vegana. O, magari, per alleggerire la ricetta.

Quante volte può capitare anche di non averle in casa e rinunciare a preparare quel dolce di cui si aveva proprio voglia? Ecco, pochi lo sanno ma nei dolci le uova si possono sostituire in un modo facilissimo con un altro ingrediente molto amato, un frutto che per fortuna è disponibile in Italia tutto l’anno (e probabilmente si ha già in casa).

Come sostituire le uova nei dolci con un frutto molto amato

Per conferire al dolce sempre la stessa consistenza che avrebbe avuto usando le uova, si può utilizzare la frutta, come una banana matura schiacciata che è l’ideale soprattutto quando si sta preparando una prelibatezza con la frutta. Per regolarsi sui quantitativi, questa è la proporzione: per ogni uovo intero della ricetta, aggiungere mezza banana schiacciata.

La banana deve essere matura perché così si amalgamerà bene al resto dell’impasto, farà da legante e soprattutto renderà il tutto sufficientemente dolce. Proprio per la dolcezza del frutto, è importante diminuire leggermente i quantitativi di zucchero della ricetta. Aggiungere la banana o le banane schiacciate quando nel procedimento c’è scritto di inserire le uova (di solito all’inizio).

Anche se esistono tanti dolci che si possono preparare senza uova, perché privarsi magari di una torta in cui queste sono necessarie quando usando la banana matura si ottiene lo stesso risultato? Quando in casa si hanno della banane che non consumate che col passare dei giorni diventano mollicce e immangiabili, quello di preparare un dolce usandole diventa anche un modo per evitare gli sprechi.

Con questo semplice trucchetto della nonna non ci sarà più bisogno di desistere dal preparare un dolce che prevede l’uso delle uova solo perché non si hanno in casa o perché si preferisce evitare di mangiarle spesso. Le banane sono un frutto amatissimo da grandi e piccini e reperibile in tutte le stagioni. Facile, dunque, che le avremo sempre a disposizione in casa, pronte all’uso e versatili, oltre che super nutrienti.