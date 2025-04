Regola dei 3 giorni: perché potrebbe tornare utile a te e al tuo partner

La regola dei tre giorni è conosciuta nel mondo delle coppie per poter risolvere una discussione senza correre il rischio di separarsi bruscamente. Ma in cosa consiste esattamente e perché potrebbe tornare utile in diverse occasioni?

I litigi nella coppia non mancano di certo, anzi discutere potrebbe anche rafforza la coppia e unirla ancora di più. Certamente dipende anche dal tipo di discussione, ma non trovarsi d’accordo su determinate cose potrebbe aiutare a conoscere ancora più a fondo il partner. La regola dei tre giorni, però, potrebbe cambiare la vita di coppia. In che modo? Scopriamolo insieme!

La regola dei 3 giorni: in cosa consiste e come metterla in pratica con il partner

La regola è molto semplice: dopo un brusco litigio, bisogna fermarsi a riflettere e capire come poter risolvere la situazione a sangue freddo. Tre giorni sono più che sufficienti: ti aiutano a ritrovare la calma, a ragionare meglio e, soprattutto, a non dimenticare il motivo principale del litigio. In questo modo hai 3 giorni per poter riflettere e riprendere in mano la discussione con calma, serenità e sicuramente con molta più lucidità.

Se ognuno si “ritira” nel suo spazio, avrà la possibilità di mettersi in discussione e capire se si tratta di un gran fraintendimento da poter risolvere nel giro di poco. Per sviluppare empatia nella relazione, questa sembrerebbe essere una strategia più che efficace.

Una volta che si sono calmate le acque ed entrambi avete avuto modo di poter riflettere sulla discussione, avete la possibilità di riprendere in mano il discorso senza attaccarvi a vicenda e dire cose che non pensate realmente.

Ovviamente c’è chi ritiene che la regola dei 3 giorni sia una cattivissima idea. Tutto dipende da come vengono vissuti questi tre giorni: è importante fermarsi a riflettere sulla coppia, ma questo non significa che bisogna mettere in pausa la propria vita. C’è chi, però, andare a divertirsi senza il partner durante quei 3 giorni lo ritiene poco rispettoso nei confronti di chi sta dall’altra parte.

La coppia conosce i propri limiti, quindi se una questione è urgente e va risolta nell’immediato, sarebbe meglio non rimandare nulla.