Uomini e donne, tronista diventa papà: l’annuncio

Uomini e Donne, splendida notizia per l’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi: sta per diventare papà bis.

Un mese e mezzo circa e poi sarà ancora Uomini e Donne. Dopo il consueto stop estivo, la trasmissione di Maria De Filippi è pronta a tornare in tv con un nuova edizione ricca di colpi di scena. Il pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i nuovi tronisti, che si metteranno in gioco sul piccolo schermo nella speranza di trovare il vero amore. E a proposito di tronisti, c’è un (amatissimo) ex volto del programma che ha annunciato qualcosa di meraviglioso.

Con dolcissimo video postato sul suo canale ufficiale di Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha comunicato ai followers l’imminente arrivo di un nuovo bebé. Diventato papà l’estate scorsa, ha annunciato che la sua famiglia sta per allargarsi. In seguito tutti i dettagli di questa splendida notizia.

Lo storico ex tronista di Uomini e Donne di nuovo papà: il tenero annuncio

“Un’altra persona si unisce alla nostra storia... Non vediamo l’ora di conoscerti!”. Poche parole ma ricche di significato, quelle che l’ex volto di Uomini e Donne ha allegato all’ultimo post condiviso sui social. Un post attraverso cui, insieme alla sua compagna, ha annunciato l’arrivo di un nuovo bambino in famiglia. Più uniti che mai, sono diventati genitori per la prima volta a luglio del 2022 e, ora, non vedono l’ora di conoscere il fratellino o la sorellina di Gala.

Parliamo di Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan, una delle coppie più affiatate del momento. Entrambi ex protagonisti di Uomini e Donne (ma in nazioni diverse), si sono conosciuti proprio in tv, durante l’edizione del 2019 di Supervivientes, la versione spagnola de L’isola dei famosi. All’epoca, i due fecero parlare molto di loro per via di un notte particolarmente passionale vissuta proprio sull’isola, davanti alle telecamere. A distanza di qualche anno, Fabio e Violeta sono più innamorati che mai e si preparano ad accogliere il loro secondo figlio. Di cui, al momento, non è stato reso noto sesso o nome. Con ogni probabilità, nei prossimi mesi, la coppia racconterà qualcosa in più attraverso i loro seguitissimi canali social.

Una pioggia di auguri e congratulazioni ha invaso il post dell’ex tronista argentino, che abbiamo conosciuto per la prima volta nel 2014, nelle vesti di corteggiatore di Teresa Cilia. Successivamente, dopo il ‘no’ della tronista siciliana, Fabio ha avuto la possibilità di sedersi sul trono e al termine del suo percorso scelte Nicole Mazzocato. I due sono stati insieme per diversi anni, ma niente lieto fine per loro. Oggi, anche Nicole ha una nuova vita ed è felicemente legata al calciatore Armando Anastasio: i due sono diventati genitori del piccolo Paolo, nell’agosto del 2022.