Uomini e Donne, la confessione di Alessia sul parto: il marito ha lanciato l’allarme

L’ex corteggiatrice d’Uomini e Donne Alessia Cammarota è diventata mamma per la terza volta: la confessione inaspettata sul parto.

Lo scorso 18 Luglio Alessia Cammarota ha dato alla luce il suo terzo figlio. Un bambino voluto e tanto atteso che ha segnato per l’ex corteggiatrice e il marito Aldo Palmieri l’inizio di un nuovo percorso di vita. Alessia nel 2021 ha perso un bambino e questo l’ha segnata profondamente, temeva di non potere avere altri figli. Aldo e Alessia si sono conosciuti alla corte di Maria de Filippi, il loro percorso nel daytime fu molto seguito e quando si scelsero si dichiararono entrambi innamorati. In seguito Aldo ha confessato a Alessia d’averla tradita ma lei l’ha perdonato, certa che il loro matrimonio meritasse una seconda possibilità.

Aldo e Alessia sono genitori di due bambini e ora nella loro vita è arrivato anche Mattia, questo il nome scelto per il neonato. Il giorno dopo il parto la Cammarota si è mostrata sui social in splendida forma. Ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto, e si è detta molto felice. In seguito Alessia ha raccontato ai followers com’è andato il parto: “Mi state chiedendo del parto, eviterò i dettagli perché quelli non servono a nessuno. Non è una passeggiata di salute, lo sappiamo. Però, più o meno è andata così. Ho ringraziato che fosse lunedì perché c’era Aldo con me, perché, lo sapete, Aldo la sera lavora e io rimango a casa con i bambini, quindi non sarebbe stato il massimo”.

Appena tornata a casa e in un momento di tranquillità Alessia ha risposto alle domande dei fans che la seguono sempre molto numerosi. L’influencer ha rivelato che il parto di Mattia, rispetto ai precedenti, è stato del tutto imprevedibile: “Ho iniziato ad avere delle contrazioni abbastanza lontane l’una dall’altra, quindi non dico nulla: ceniamo, io rimetto a posto casa, faccio le ultime lavatrici… tutto tranquillo”. Ma è quando le contrazioni sono diventate più forti e irregolari ha deciso di recarsi in ospedale nonostante il suo medico le avesse consigliato d’attendere.

Alessia Cammarota: “E’ stato tutto più veloce”

L’ex corteggiatrice ha raccontato che il parto di Mattia è stato molto più veloce dei precedenti. Quando è arrivata in ospedale si è accorta che le acque si erano rotte e da quale momento è successo tutto in fretta: “Ecco che in 10 minuti sento “clap”, si erano rotte le acque. Mi sistemo, firmo le ultime carte. Poi siamo passati al travaglio, essendo il terzo è stato tutto più veloce. E niente, alle 3.20 è nato Mattia“.

Alessia ha anche raccontato d’essersi emozionata molto quando ha presentato Mattia ai fratelli: “È una cosa meravigliosa, mi chiedo come non si possa morire d’amore perché credetemi questa casa esplode d’amore”. Oggi la Cammarota è felice e entusiasta della sua famiglia e si sta godendo appieno questo momento magico.