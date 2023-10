Uomini e Donne, Gemma Galgani non convince: cosa succede al trono over

La dama del Trono Over finisce al centro della bufera: Gemma Galgani sotto accusa da parte del web, gli ultimi risvolti a Uomini e Donne.

Nel corso degli anni è diventato un volto iconico della trasmissione di Canale 5 e continua ad esserlo anche nella stagione 2023-2024. Gemma Galgani, torinese 72enne, ha mosso i suoi primi passi a Uomini e Donne nel 2010, mettendosi in gioco alla ricerca di un amore tanto desiderato. E proprio lei, tra immancabili battibecchi e siparietti con l’acerrima nemica Tina Cipollari, è ormai parte integrante del dating show, del quale continua ad essere ospite fissa.

Da quella famosa prima cotta nata in studio per Ennio, di tempo ne è passato. Eppure per la dama una serie di porte si chiudono una dietro l’altra. La partecipazione di Gemma al Trono Over, sebbene possa apparire ormai irrinunciabile, starebbe prendendo tuttavia una “brutta piega”. Il suo continuo ostinarsi nel voler a tutti i costi creare una relazione con Maurizio, dopo un due di picche chiaro a tutti, sta facendo storcere il naso.

L’ostinazione della dama non convince: il caos nelle ultime puntate

A dimostrare un particolare malcontento è il mondo del web, dove emergono opinioni contrastanti su quanto sta accadendo nelle ultime puntate. D’altra parte era stata anche la stessa padrona di casa Maria De Filippi di recente, a scagliarsi duramente contro la Galgani. “Tu vuoi un bacio? Chiediglielo se ti da questo bacio!”, era stato uno degli sfoghi della conduttrice. Ancora una volta però, il comportamento della torinese non ha convinto il pubblico.

Nonostante sia arrivato un nuovo spasimante per Gemma, si continua a dibattere della sua storia con Maruzio e, in particolare, dell’incontro-scontro con Maurizio. Quello che doveva essere infatti un semplice rifiuto, la fine della storia d’amore, si è prolungato per almeno tre puntate (tutte parti della stessa registrazione). É chiaro dunque che la dama riesce ancora a conquistarsi il suo spazio durante la trasmissione, ma il gradimento sull’andamento del suo percorso sembra andare via via scemando. Il cavaliere ha più volte espresso il suo disinteresse nei confronti della torinese, che tuttavia continua per la sua strada nella speranza di “farlo ragionare”.

É possibile che la 72enne sia ancora appesa a grandi illusioni sulla loro storia? C’è chi crede di no e lo grida a gran voce attraverso i social. Nonostante Maurizio abbia deciso di andare oltre mettendosi in gioco con Elena e Renata, la Galgani non sente ragioni, neppure quando tutti provano ad aprirle gli occhi. Che la sua sia soltanto ostinazione o pura ingenuità, questo ancora a molti non è chiaro.

Dalla sua la dama può contare talvolta sul sostegno di Gianni, che durante la puntata del 18 ottobre si è scagliato duramente nei confronti di Maurizio. Convinto dell’onestà dei sentimenti e delle parole di Gemma, l’opinionista si sfoga rivolgendosi a lui per invitarlo a smettere di dire bugie. Sperti è sicuro infatti, che Maurizio non sia corretto nel negare quanto affermato dalla donna. Il pubblico, nel frattempo, si divide.

Per fortuna però con l’arrivo di Bruno, il nuovo corteggiatore di vent’anni più giovane, la situazione sembra destinata a cambiare e probabilmente questa volta riuscirà la dama torinese a coronare il suo sogno d’amore.