Uomini e Donne, è già finita la storia d’amore più bella dell’ultima edizione

L’ultima edizione di Uomini e Donne è terminata da poche settimane e lo ha fatto col botto. La scelta di Gianmarco Steri è stata trasmessa eccezionalmente in prima serata e ha fatto sognare milioni di telespettatori. Una storie con lieto fine, quella del giovane romano e di Cristina Ferrara, che, a telecamere spente, sono più uniti che mai. Nel corso dell’ultima edizione, però, di coppie se ne sono formate tantissime, soprattutto all’interno del trono over.

In particolare nella seconda parte della stagione, diverse dame e cavalieri hanno deciso di lasciare il programma insieme per viversi il loro amore lontano della tv. Per una delle coppie formatesi proprio nei scorsi mesi, però, potrebbe essere tutto già finito. A notare dei strani (e preoccupanti) movimenti social sono stati alcuni fan, che ora non possono che temere il peggio per i due ex volti del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, le mosse social non mentono: storia d’amore al capolinea

La stagione di Uomini e Donne appena conclusasi è stata piuttosto fortunata per quanto riguarda la nascita di nuovi amori. I parterre del trono over si sono letteralmente svuotati nel corso degli ultimi mesi dello show e diverse nuove coppie si sono formate proprio al centro dello studio di Maria De Filippi. Nelle scorse ore, però, è spuntata un’indiscrezione per niente piacevole circa due ex protagonisti degli over.

Si tratta di Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio, che hanno lasciato il programma insieme lo scorso febbraio, dopo alcuni mesi di frequentazione. Un vero colpo di fulmine per la salernitana, che già in passato aveva partecipato allo show come corteggiatore (e scelta) del tronista Andrea Offredi. Dopo anni, Claudia ha deciso di rimettersi in gioco nella trasmissione e ha trovato l’amore proprio con Giorgio.

Tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele fuori dalla trasmissione, fino a qualche giorno fa, quando alcuni movimenti social hanno scatenato le teorie dei fan. I più attenti hanno notato che i due si sono “defollowati” a vicenda, togliendosi il “segui” su Instagram ma non è tutto. Come confermato anche da Lorenzo Pugnaloni, Claudia ha eliminato tutte le foto di coppia presenti sul suo profilo. Crisi passeggera o rottura definitiva?

I segnali provenienti dai social, insomma, non preannunciano nulla di positivo, ma al momento i diretti interessati non hanno né smentito né confermato l’indiscrezione, senza accennare minimamente all’accaduto sui rispettivi canali social. Al pubblico non resta che attendere eventuali aggiornamenti per scoprire di più.