Uomini e Donne, clamorosa anticipazione: un cavaliere (molto discusso) si pente e torna

Manca sempre meno al gran finale di Uomini e Donne: l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda venerdì 30 maggio. Una conclusione che si preannuncia ricca di colpi di scena, soprattutto perché andrà in scena la tanto attesa scelta di Gianmarco Steri. Il tronista ha comunicato la sua decisione durante la registrazione di domenica 11 maggio, che è stata ricca di colpi scena.

Oltre alla fine del percorso di Steri, e quindi alla nascita di una nuova coppia, in studio è tornato anche uno dei cavalieri più discussi del programma di Canale 5. Dopo un periodo di assenza, l’uomo è tornato in trasmissione con un’intenzione ben precisa: riconquistare una dama con cui aveva precedentemente chiuso. Ritorno di fiamma a sorpresa sul filo del rasoio? In seguito le anticipazioni nel dettaglio.

Uomini e Donne spoiler registrazione 11 maggio: in studio torna un cavaliere molto chiacchierato

Sarà un finale di stagione incandescente, quello di Uomini e Donne. Nelle ultime registrazioni del programma è successo di tutto, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over. I colpi di scena sono tantissimi, a partire dal ritorno in studio di uno dei protagonisti più chiacchierati del parterre maschile della trasmissione. Dopo alcune settimane di assenza, Giovanni Siciliano ha fatto ritorno in studio con una motivazione molto chiara.

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Lollomagazine.it, il cavaliere napoletano si è ripresentato in studio per chiedere un’altra chance a Francesca Cruciani. Non è la prima volta che Giovanni ha tentato di riallacciare il rapporto con la dama ma, fino a questo momento, non c’è stato lieto fine. In una delle recenti puntate trasmesse su Canale 5, Francesca ha addirittura lanciato una scarpa verso il cavaliere.

Gli spoiler, però, rivelano una svolta clamorosa poiché, nonostante gli alti e bassi, pare che la Cruciani abbia deciso di dare un’altra possibilità alla frequentazione con Giovanni. I due, quindi, proseguiranno la loro conoscenza a telecamere spente, essendo quasi terminata questa edizione del programma di Maria De Filippi. Resta da capire se la frequentazione proseguirà o se i due si ripresenteranno a settembre, agli inizi della nuova stagione.

Come ogni anno, anche stavolta Uomini e Donne andrà in pausa durante i mesi più caldi, per poi tornare in onda in autunno. Le prime registrazioni della nuova edizione si terranno, come sempre, a fine agosto e grazie alle anticipazioni il pubblico potrà scoprire chi saranno i nuovi protagonisti, tra trono classico e trono over.