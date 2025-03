Uomini e Donne, addio improvviso: “Non mi hanno più chiamato”, non sarà più in studio

Nelle recenti registrazioni non è apparsa in studio: la dama spiega perché non fa più parte della trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne.

Non è raro che, a Uomini e Donne, i protagonisti lascino improvvisamente lo studio. Di recente è accaduto con Mario Cusitore, uno dei volti più chiacchierati del trono over. Il cavaliere, che in passato ha corteggiato Ida Platano, ha deciso di abbandonare il programma dopo la segnalazione (riportata da Gianni Sperti) relativa al bacio con l’ex tronista Nicole Santinelli.

Nelle ultime registrazioni del programma, però, un’altra assenza non è passata inosservata e anche questa volta riguarda il trono over. Nello specifico, una dama molto ambita non è apparsa nel parterre femminile e il motivo è ben preciso: non è stata più contattata dalla redazione. A raccontare tutti i dettagli è stata proprio lei, intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo.

La dama ha lasciato Uomini e Donne: cosa è successo davvero, spunta una telefonata

Era tornata in studio a distanza di mesi, inizialmente per conoscere Giorgio Edipio. Quando quest’ultimo l’ha ‘rifiutata’, però, Giulia Vacca ha deciso di tornare comunque a Uomini e Donne e di rimettersi in gioco nel dating show, essendo stata richiamata dalla redazione. La stessa redazione che però, poco dopo, avrebbe deciso di mettere fine alla sua partecipazione al programma.

“Ho ricevuto una chiamata da un momento all’altro, mi hanno detto “per ora le tue registrazioni sono bloccate”, non avendo nessuna motivazione valida. Da quel momento non mi hanno più contattato, sono spariti”. Queste le parole della dama pugliese che, a Casa Lollo, non ha nascosto la sua amarezza per aver dovuto abbandonare la trasmissione senza una spiegazione chiara.

Trasmissione in cui era tornata da poco, ma il suo percorso è stata breve ma intenso. Per alcune settimana, Giulia ha frequentato Giovanni, ma è stata lei a decidere di interrompere la relazione, dopo aver realizzato di non essere interessata a lui. La ‘rottura’ tra i due andrà in onda a breve su Canale 5 e, nella stessa puntata, anche Francesca deciderà di chiudere con il cavaliere campano.

Nel corso dell’intervista con Pugnaloni, Giulia ha espresso anche la sua sulla neo coppia formata da Barbara De Santi e Ruggiero: “Sono contenta per loro, Barbara l’ho vista con una luce diversa, spero che duri.” Queste invece le parole su Sabrina e Giuseppe: “La vedo una donna molto sensibile, penso che sia veramente presa da Giuseppe. Anche lui è preso, ma ha paura di fare una scelta sbagliata e farla soffrire. Se lei non ha intenzione di non conoscere nessun altro, dovrebbe uscire dal programma”