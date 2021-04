La parola d’ordine per la bella stagione, in tema di unghie e manicure, è una sola: colore. Tra tutti, spicca una nuance in particolare, che sarà di super tendenza per la primavera e l’estate 2021: l’arancione.

Quest’anno, infatti, l’arancione sarà il colore simbolo, sulle unghie, delle giornate calde e soleggiate, richiamando così il colore del sole, delle pesche e delle albicocche, amatissimi frutti estivi. Inoltre, questa colorazione rende subito più vivaci e allegre le manicure, che possono essere arricchite da decorazioni floreali o con richiami alla natura.

L’arancione sta bene proprio a tutte

L’arancione, tra l’altro, grazie alle sue mille sfumature si abbina perfettamente a tutti i tipi di carnagione. Chi ha la pelle chiara dovrà prediligere smalti con una punta di rosso, come il color corallo. In generale, comunque, per le ragazze dalla pelle d’avorio i colori accessi, ma non troppo, come l’albicocca, sono semplicemente perfetti.

Per le carnagioni più scure, sulle unghie, è bene puntare a colori profondi e intesi, evitando le tonalità pastello che, nella maggior parte dei casi, tendono ad ingrigire il colorito della pelle.

Inoltre l’arancione, in cromatologia, è simbolo di armonia interiore, ma anche di creatività e fiducia, verso se stessi e gli altri.

Unghie e manicure: gli smalti più belli da acquistare per la primavera – estate 2021

Quindi, mentre aspettiamo di poter sfoggiare le nostre unghie perfette ad un aperitivo o, perché no, in spiaggia, ecco quali sono gli smalti arancioni più belli da acquistare assolutamente per la primavera – estate 2021.

Dior Vernis

Lo smalto proposto da Dior, nella colorazione 648 Mirage, è realizzato con una formula gel inteso che lascia sull’unghia una pellicola liscia, ultra brillante e a lunga tenuta. Inoltre, è impreziosito dalla profumazione con delle delicate note di bergamotto. Uno smalto arancione perfetto per l’estate e super profumato.

Foto Dior | Dior Vernis

Essie, Summer

La nuance proposta da Essie, celebre marchio famoso per i suoi smalti, è Soles on fire e offre un risultato professionale e un finish brillante e a lunga tenuta, fino a 14 giorni dalla prima applicazione.

Foto beautyè | Essie Smalto per Unghie Summer

Pupa, Lasting color gel

L’arancione è il colore dell’estate e Pupa lo sa bene. Infatti, nella sua collezione Lasting colore gel, propone Orange Juice, uno smalto dalla formula effetto gel per unghie ultra lucide dal fishi super glossy.

Foto Douglas | Lasting Color Gel Smalto

Le Mini Macaron, smalto in gel per unghie al top

I prodotti de Le Mini Macaron sono disponibili su Asos. Questo smalto per unghie, in particolare, combina base, colore e top coat. Quindi, tre prodotti al prezzo di uno. Inoltre, la sua finitura è lucida e la formula è anti scheggia e a lunga durata.

Layla Cosmetics, smalto fluo

Per tutte coloro che vogliono osare lo smalto proposto da Layla Cosmetics, disponibile su Amazon, nella tonalità orange fluo è semplicemente perfetto. Questo prodotto assicura un risultato professionale e un effetto levigato sulle unghie.

Foto Amazon | Layla Cosmetics smalto orange fluo

Valmy, smalto indurente

Lo smalto proposto da Valmy, disponibile su Amazon, è Paraiso Corallo e promette un asciugatura rapida e un effetto lucido e compatto sulle unghie. Assolutamente da provare per sfoggiare il colore di tendenza della primavera – estate 2021.