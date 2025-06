Le nail art da cui prendere ispirazione per un matrimonio da invitata

Dal classico nude personalizzato con glitter e decorazioni alla french colorata: scopri quali sono le nail art più belle per un matrimonio da invitata!

Sei stata invitata a un matrimonio durante la calda stagione e non sai quale manicure sfoggiare con il tuo abito da cerimonia? Qui sotto potrai trovare tante idee per le tue unghie da invitata a un matrimonio che si abbineranno perfettamente al tuo vestito!

Unghie matrimonio invitata: tendenze da copiare

Dai colori neutri ed eleganti a quelli più appariscenti e colorati, rendi la tua manicure alla moda con le unghie di tendenza per l’estate 2025.

Total nude con fiori e decorazioni

Una delle tendenze da copiare assolutamente riguarda il colore nude. Puoi sbizzarrirti con l’aggiunta di strass, dettagli vistosi ma comunque eleganti. Puoi anche decorare la tua manicure total nude con dei fiori o altri simboli che richiamano la calda stagione. La base semplice effetto nude ti permetterà di giocare con i colori e ottenere una manicure impeccabile per il matrimonio da invitata.

Ecco alcune idee da cui prendere ispirazione.

Con questo effetto vai sul sicuro, ma ci sono tante altre idee da cui prendere ispirazione.

French manicure per un look più sofisticato

In alternativa, puoi optare per un french manicure elegante e sofisticato e personalizzarlo con delle decorazioni dorate. Otterrai una nail art d’effetto ma decisamente chic.

Puoi anche optare per una base più luminosa e decorare il tuo french con gli strass che preferisci!

Effetto lattiginoso, la nail art da provare

Per chi desidera un effetto più vistoso e appariscente ma comunque elegante, l’effetto lattiginoso, nuovamente di tendenza per l’estate 2025, è una nail art da cui prendere ispirazione per le unghie da invitata a un matrimonio.

Di seguito puoi trovare alcune idee da cui poter prendere ispirazione.

Decora le unghie con brillantini e glitter e otterrai una manicure appariscente senza esagerare!

French colorata

Chi preferisce dare colore alle proprie mani, la nail art con french colorata risulta essere una scelta impeccabile per un matrimonio da invitata.

Scegli il colore che preferisci per la tua french manicure, cercando di richiamare il colore dell’abito o degli accessori che indosserai al wedding!

Unghie dorate o argentate

Se l’unico colore che desideri sfoggiare è l’argentato o il dorato, personalizza le tue unghie con una di queste due nuance tanto amate in ogni stagione.

Ora non ti resta che scegliere la tua nail art preferita!