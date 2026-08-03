Capelli lisci senza piastra e phon? Il metodo che riduce il crespo e protegge la chioma dal calore

Durante l’estate asciugare i capelli con il phon può trasformarsi in una vera impresa. Il caldo, l’umidità e la voglia di fare tutto il più velocemente possibile ci portano spesso a lasciarli asciugare all’aria, con il risultato che l’effetto crespo prende il sopravvento e ottenere una piega liscia sembra impossibile senza ricorrere alla piastra.

Eppure esistono alcuni accorgimenti che permettono di disciplinare la chioma anche senza utilizzare fonti di calore, riducendo al tempo stesso lo stress a cui sottoponiamo quotidianamente i capelli.

L’asciugatura naturale può diventare la tua migliore alleata

Uno dei metodi più semplici consiste nel tamponare delicatamente i capelli con un asciugamano in microfibra o una maglietta di cotone, evitando di strofinarli energicamente. Questo piccolo gesto limita l’effetto crespo e riduce il rischio di spezzare il fusto del capello.

Quando i capelli sono ancora umidi, è consigliabile applicare un prodotto lisciante senza risciacquo o qualche goccia di olio leggero sulle lunghezze, per poi pettinarli con un pettine a denti larghi. A questo punto si possono raccogliere in una coda bassa e morbida oppure avvolgerli intorno alla testa, fissandoli con mollette rivestite in tessuto. Questa tecnica, conosciuta anche come wrapping, permette ai capelli di asciugarsi seguendo una linea più distesa, favorendo un effetto naturalmente liscio.

Anche evitare di toccare continuamente la chioma durante l’asciugatura fa la differenza. Più si manipolano i capelli, maggiore sarà la probabilità che si gonfino e perdano definizione.

Il risultato dipende anche dalla cura quotidiana

Naturalmente questi metodi non possono sostituire una piastra su capelli molto ricci o particolarmente mossi, ma aiutano a ottenere una chioma più ordinata e disciplinata senza esporla ogni giorno alle alte temperature. Con il tempo, ridurre l’utilizzo di strumenti a caldo può contribuire anche a limitare doppie punte, secchezza e perdita di lucentezza.

Per ottenere un risultato migliore è importante partire già dal lavaggio, scegliendo shampoo e balsamo adatti ai capelli lisci o anticrespo e concludendo il risciacquo con acqua tiepida o leggermente fresca. Anche una federa in seta o raso può aiutare durante la notte a ridurre l’attrito e a mantenere la piega più a lungo.

Rinunciare a phon e piastra, almeno ogni tanto, non significa dover accettare capelli ribelli. Con qualche piccolo accorgimento e un po’ di pazienza è possibile ottenere una chioma più liscia, morbida e luminosa, proteggendola dal calore e preservandone la salute giorno dopo giorno.