Una serie tv l’aveva lanciato nell’olimpo dei grandi, oggi la sua vita è cambiata radicalmente

Spesso gli attori di serie tv finiscono col rimanere incastrati nei panni dei loro personaggi. Oggi vi raccontiamo la storia di un artista che era diventato famosissimo e che poi improvvisamente è scomparso.

La sua vita è cambiata radicalmente e spesso i fan continuano a chiedersi che fine abbia fatto. La sua è stata una scelta di vita, probabilmente dettata però anche dalle poche proposte di lavoro arrivate.

Jason Lee, da My Name is Earl all’anonimato

Jason Lee è stato tra i personaggi più amati della televisione, merito della riuscitissima sitcom My Name is Earl. Lanciata dalla 20th Century Fox nel 2005 in punta di piedi si è presa l’attenzione del pubblico di tutto il mondo per 4 stagioni e 96 episodi.

La trama è presto detta, l’attore interpreta Earl J.Hickey un trentenne che nella vita ha commesso diversi piccoli crimini. Un giorno vince 100mila dollari alla lotteria, ma subito dopo viene investito e perde il biglietto. Pensa così che sia stato il karma a punirlo e decide di rimediare a tutte le cattive azioni commesse.

Lo scanzonato ragazzone col baffo conquista tutti e la notorietà per lui è al massimo, visto che la serie è un successo internazionale. Jason Lee era nato a Orange il 25 aprile del 1970 e all’epoca aveva appena 35 anni. Veniva dal mondo dello skateboard dove era un professionista tanto che quando si dedica al cinema per gli appassionati è una grande sorpresa.

Il debutto assoluto al cinema arriva nel 1993 quando recita in una particina in Mi vida loca di Allison Anderson. Dopo la fine della serie tv l’abbiamo visto ancora in qualche piccolo ruolo, ma la sua carriera ha subito un netto ridimensionamento.

L’ultimo film in cui l’abbiamo visto in sala è Jay e Silent Bob Ritorno a Hollywood del 2019, dove torna a lavorare con Kevin Smith uno dei primi a credere in lui. Con il regista aveva già lavorato da giovanissimo nel film Generazione X. Ma oggi cosa fa?

La sua è una storia molto diversa da quella che vi abbiamo raccontato di recente di Miriana Trevisan.

Cosa fa oggi l’attore?

Alcuni pensano che la scomparsa dalle scene di Jason Lee sia stata una scelta. L’attore infatti è tornato al suo vecchio grande amore e cioè lo skateboard. Inoltre ha deciso di dedicarsi alla fotografia con grande passione.

Non è da escludere, ovviamente, che lo rivedremo ancora vestire i panni dell’attore. La sensazione però è che l’ondata di fortuna, almeno in questo settore, sia alle spalle e che per lui non ci saranno più grandi occasioni.