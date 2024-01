Da Non è la Rai a La Ruota della Fortuna, ma che fine ha fatto oggi? Mike Bongiorno l’adorava

La showgirl di cui vi parliamo oggi ha avuto il boom a cavallo del nuovo millennio, poi è scomparsa improvvisamente. Da Non è la Rai a La Ruota della Fortuna, ma cosa fa oggi?

Amatissima dagli italiani e veramente bellissima è stata il volto di tante trasmissioni, poi improvvisamente la notorietà ha iniziato a calare.

Miriana Trevisan, dal successo all’anonimato

Miriana Trevisan nasce a Napoli il 7 novembre del 1972. In televisione debutta appena maggiorenne nel 1991 in Non è la Rai, programma condotto da Ambra Angiolini che ha lanciato tantissime showgirl.

Gianni Boncompagni nota il suo talento e la lancia in molti altri programmi, rapidamente esplode il suo personaggio. È così che negli anni novanta la vediamo in diversi show anche in prima serata.

Primadonna, Striscia la Notizia, Paperissima Sprint, La Corrida, La Ruota della Fortuna sono solo alcuni dei programmi dove è protagonista e dove iniziamo a riconoscerla.

Poi come tante altre star per lei arriva l’oblio.

Che fa Miriana oggi?

All’inizio del nuovo millennio per Miriana Trevisan arriva un calo proporzionale delle chiamate in televisione. Fino al 2002 è volto di Viva Napoli, nel 2000 la vediamo in Coriandoli e Stasera Circo.

Nella stagione 2001/02 è invece alla guida di Vivere Meglio, per poi lasciare la tv per diversi anni.

La rivedremo solo altre due volte come concorrente di famosi reality show. Nel 2007 è su Rai 2 per L’isola dei famosi mentre nel 2021 su Canale 5 per il Grande Fratello Vip.

Negli ultimi anni la Trevisan si è dedicata molto anche alla scrittura per i bambini. Nel 2013 per Caracò Editore è uscito Le fiabe colorate di Miriana, mentre nel 2016 per Mondadori scrive Quando sei diventata mamma in una raccolta a firma di Giorgio Panariello.

Nel 2019 è uscito il suo ultimo libro dal titolo La donna bonsai, edito da Baldini&Castoldi.

Il suo allontanamento dalla tv è coinciso anche con il matrimonio con il cantante Pago, dal quale ha avuto un figlio nel 2009. La coppia si è separata nel 2013. Successivamente ha avuto una storia d’amore di sette anni con Giulio Cavalli, anch’essa poi finita.

A Mattino Cinque la donna ha parlato anche di aver sofferto di depressione dopo il parto, fattore che ha influito probabilmente sulla sua scelta di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

E chissà che per Miriana non ci siano altre occasioni dopo il recente ritorno in onda nei panni di concorrente al Grande Fratello Vip.