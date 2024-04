Una nuvola che piove nel piatto, il dessert è pura magia: ecco dove devi andare per poterlo ordinare

Presso il ristorante “El Celler de Can Roca” dal 2017 è disponibile un dessert nuvola che è diventato virale in tutto il mondo

Rivoluzionario e chic, “El Celler de Can Roca” è probabilmente noto a tutti gli amanti della buona cucina anche grazie a uno dei suoi dessert che sembra una nuvola. Il ristorante, gestito dai tre fratelli Joan, Josep e Jordi Roca, ha tre stelle Michelin dal 2009.

Il bistrot si trova a Girona, in Spagna, ed è uno dei più esclusivi al mondo, grazie alle proposte culinarie dei tre fratelli Roca. Dal 2017 il locale propone un dolce che assomiglia a una nuvola e la sua presentazione è sbalorditiva. Di seguito, scopriamo tutte le caratteristiche di questo famoso piatto.

Il dessert nuvola tre stelle Michelin: si trova in Spagna a El Celler de Can Roca

Lo chef dei dolci Jordi Roca racconta su Instagram e Tiktok, tra le altre cose, la storia di come è nato il dessert speciale “Bosque lluvioso”, che porta nel piatto una vera nuvola e pioggia in formato miniatura. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Istituto di Gastronomia Aumentata Plat. Il trucco: la schiuma è mescolata con l’elio e può quindi galleggiare come una nuvola. Nei suoi anni come pasticciere presso El Celler De Can Roca, il ristorante tre stelle Michelin (che vanta anche una stella verde) che gestisce insieme ai fratelli Josep e Joan, Jordi Roca ha creato dei dessert degni di nota.

Il suo approccio è influenzato dalla gastronomia molecolare, utilizzando tecniche scientifiche per ottenere nuovi sapori e consistenze da ingredienti familiari. Ma queste stravaganze non vanno d’accordo con tutti. I commenti che si possono trovare sotto i post sui social vanno da “Sì… bagnoschiuma senza niente nel piatto… buonissimo!”, a “il mio dolce è volato via” a “398 euro per un po’ d’aria”.

L’incredibile successo dei fratelli Roca, che gestiscono il secondo miglior ristorante al mondo, El Celler de Can Roca, può essere ampiamente attribuito alla madre. Monserrat Fontané, una vivace 76enne che lavora ancora in cucina, ha recentemente parlato della sua famiglia e della sua etica del lavoro in un’intervista con la pubblicazione spagnola La Vanguardia.

”Quando ti svegli e senti che ti fanno male la schiena e i piedi e la tua giornata è piena di sfide, hai un forte desiderio di restare a letto… ma non puoi farlo. Se ti fermi perdi la voglia di vivere”, ha detto alla scrittrice Bàrbara Julbe.

Fontané gestisce la cucina di Can Roca, il ristorante di famiglia che gestisce con il marito a poche centinaia di metri dal ristorante tre stelle Michelin del figlio. È stato lì che Joan, Josep e Jordi Roca hanno sviluppato la loro passione per la cucina.

Joan è noto per i suoi piatti d’avanguardia mentre Josep si è formato come sommelier e gestisce la parte anteriore della casa. Il fratello minore Jordi si è fatto un nome come stravagante pasticciere. I loro talenti combinati hanno portato a creazioni incredibili.