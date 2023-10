Una linea di make-up con orsetti peluche: è la nuova collezione di Sheglam | linea e costi

La popolarissima linea di make-up lanciata da Shein sorprende con la dolcissima novità: tutto sulla stupenda collezione “Orsetti del Cuore”.

L’infinito e variegato mondo del make-up negli ultimi anni sta regalando incredibili soddisfazioni. Se un tempo i prodotti cosmetici erano di meno e spesso molto pregiati, oggi sono diventati invece accessibili a tutte le tasche. Non tutte inoltre, potevano godere di una particolare propensione all’arte del trucco, che spesso quindi rimaneva relegata a poche esperte. Oggi i social fanno la differenza, rendendo virali i trucchetti che vanno in soccorso anche delle principianti.

Basta guardare un tutorial quindi, per scoprire i segreti più efficaci utilizzati dalle influencer, oppure basta spulciare tra le infinità di offerte dei grandi marchi di distribuzione internazionale per trovare il prodotto giusto di cui non si può fare a meno. Quel che è certo però, è che il make-up resta pur sempre uno sfizio. Cambiano i trend e così, le collezioni si adeguano, lanciando stagione per stagione irresistibili novità.

“Care Bears”, l’ultima novità di Sheglam: tutto sui trucchi degli orsetti

Lo sa bene l’ormai famosissimo brand SHEGLAM, la linea di cosmetici prodotta e lanciata dal celebre Shein. É sufficiente collegarsi al portale per tuffarsi in un’infinità di trucchi originali e a costi bassissimi. Ombretti, rossetti, fondotinta e mascara, ma stanno spopolando sempre di più le linee dedicate ad un tema specifico. Quella degli “Orsetti del cuore” è una chicca imperdibile ed è pronta a conquistare il cuore di tutti.

Se c’è un trend che negli ultimi anni funziona più che mai, è quello della riscoperta dei miti del passato. La nostalgia dei decenni precedenti si ritrova nei prodotti che ne segnano la rinascita, interpretando i personaggi cult in una versione attuale e contemporanea. Questa volta SHEGLAM ha sicuramente fatto centro, lanciando sul mercato una nuova meravigliosa collezione di make-up. Una scatola rosa con disegnato sopra il tenero volto di un orsacchiotto, funge da scrigno per una serie di meraviglie.

Al suo interno custodisce infatti, palette di ombretti con colori pastello e glitter, ma anche blush di differenti nuances, lucidalabbra e eyeliner. Un vero e proprio cassetto dei sogni che riporta immediatamente all’infanzia, grazie alle adorabili confezioni con vero peluche. Impossibile resistere agli “Orsetti del cuore”, protagonisti del celebre marchio anni Ottanta, tutti da collezionare.

É possibile infatti, acquistare l’intera confezione comprendente il set completo, al costo di 47,99 euro. Una splendida idea regalo per un’amica, una parente o per sé stesse. Ma se si preferisce scegliere singolarmente i pezzi della linea, si potrà acquistare il lucidalabbra a 9,49 euro o il blush a 4,99 euro. Come resistere infine, al puff illuminante? Questo gioiellino tutto pelo e morbidezza può essere comprato a 4,49 euro. Non resta che correre e aggiungere al carrello.