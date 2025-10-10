Una fetta tira l’altra | svelato il mistero del ciambellone più morbido che c’è

Ciambellone al latte: il mistero è svelato, è questo il più morbido che c’è! Provalo, è proprio vero che una fetta tira l’altra! C’è un profumo che non puoi confondere e non puoi scordare mai, quello del ciambellone appena sfornato. Soffice come una nuvola, dolce al punto giusto, semplice ma irresistibile. È una di quelle torte che non stancano mai, che tagli solo per assaggiare e poi, senza nemmeno accorgertene, sei già alla seconda fetta! E credimi, non c’è mistero che tenga, perché il segreto per farlo così morbido te lo svelo io e non vorrai più cambiare ricetta, ne sono certa. Sai qual è la cosa bella di questo ciambellone? Che è genuino, profumato e si prepara con ingredienti …

C’è un profumo che non puoi confondere e non puoi scordare mai, quello del ciambellone appena sfornato. Soffice come una nuvola, dolce al punto giusto, semplice ma irresistibile. È una di quelle torte che non stancano mai, che tagli solo per assaggiare e poi, senza nemmeno accorgertene, sei già alla seconda fetta! E credimi, non c’è mistero che tenga, perché il segreto per farlo così morbido te lo svelo io e non vorrai più cambiare ricetta, ne sono certa.

Sai qual è la cosa bella di questo ciambellone? Che è genuino, profumato e si prepara con ingredienti che abbiamo sempre in casa. Non parliamo del solito ciambellone ma di quello al latte, arricchito di soli pochi ingredienti tra cui uova, burro e farina niente di più, niente di meno. Il risultato? Un dolce che si scioglie in bocca, 10 volte di più rispetto alla ricetta classica, perfetto da tuffare nel caffellatte, da servire con un velo di marmellata o da gustare così, al naturale, appena tiepido. Fidati, è il dolce della domenica, ma anche quello del lunedì mattina, del mercoledì pomeriggio e di ogni volta che ti va.

Ciambellone al latte: la ricetta speciale per una morbidezza mai vista!

E allora basta misteri! Ti faccio vedere passo passo come preparo io il ciambellone al latte, quello che resta morbido per giorni, sempre se riesce a durare così tanto!. Allaccia il grembiule quindi, scalda il forno e preparati a sentire un profumo che riempirà la casa di buono. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per Ciambellone al latte

Stampo da 24 cm

2 uova

250 g di zucchero

400 ml di latte

180 g di burro

1 pizzico di sale

1 bustina di vanillina

20 g di lievito per dolci in polvere

500 g di farina 00

Come si prepara Ciambellone al latte

Per prima cosa, accendi il forno a 180 gradi ventilato, così, mentre prepari l’impasto, così sarà già pronto ad accogliere il tuo dolce. In una ciotola capiente, rompi le uova e aggiungi lo zucchero montando tutto con un frullino fino ad ottenere una crema chiara e spumosa. A questo punto aggiungi un pizzico di sale e la vanillina, che darà quel profumo dolce e avvolgente che tutti amano. Nel frattempo, sciogli il burro, giusto pochi secondi nel microonde o a bagnomaria e lascialo intiepidire. Poi uniscilo al composto di uova e zucchero, mescolando piano, dopodiché puoi incorporare anche il latte a filo, continuando a mescolare finché non diventa subito cremoso e vellutato. A questo punto setaccia la farina con il lievito per dolci e incorporala poco alla volta, con movimenti delicati dal basso verso l’alto. Non avere fretta, lascialo prendere aria, è quello che renderà il tuo ciambellone leggero come una spugna! Quando l’impasto è liscio e senza grumi, imburra e infarina lo stampo da 24 cm, versa il composto e livellalo con una spatola. Già così sembra buono, vero? Ma aspetta di sentirne il profumo in cottura! Inforna e lascia cuocere per 30-35 minuti, controllando con lo stecchino e se esce asciutto, è pronto. E adesso, la parte più difficile, tutto quello che devi fare è aspettare che si raffreddi un po’ prima di toglierlo dallo stampo, anche se lo so, la tentazione di tagliarlo subito è forte, ma fidati, qualche minuto di pazienza e avrai la fetta perfetta. Quando finalmente lo tagli, vedrai quella consistenza morbida e soffice che quasi si muove da sola. Ti garantisco che il profumo di latte e vaniglia riempirà la cucina e, ti avviso, chiunque sia in casa arriverà a chiederti “posso assaggiare?”. Ecco quindi svelato il mistero del ciambellone al latte più morbido che ci sia, pochi ingredienti, per un risultato da favola. E se ami i dolci soffici e genuini come questo, prova anche la torta paradiso, stessa leggerezza, stesso profumo irresistibile a cui non si resiste. Buon appetito!

