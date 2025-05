Una (discussa) coppia del trono Over è pronta per Temptation Island

Cambio di programma in vista per Temptation Island. Al momento la prima puntata della trasmissione targata Maria De Filippi è prevista per giovedì 3 luglio 2025, ma le riprese potrebbero iniziare in anticipo. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie di Instagram, le registrazioni del docu-reality dovrebbero partire già dalla prossima settimana e durare, come sempre, 21 giorni.

Per scoprire i nomi ufficiali dei partecipanti che si metteranno in gioco sull’isola delle tentazioni bisognerà attendere ancora un po’, ma le prime indiscrezioni stanno già facendo il giro del web. Una di queste riguarda due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, che potrebbero decidere di testare il loro amore proprio circondati da tentatori e tentatrici. Ecco chi sono e cosa è emerso.

Temptation Island, l’indiscrezione sulla nuova coppia: potrebbe venire dal trono over di Uomini e Donne

Non è raro che i protagonisti dei programmi di Maria De Filippi passino da una sua trasmissione all’altra. Diversi ex protagonisti di Temptation Island sono approdati a Uomini e Donne e, viceversa, molte coppie nate in tv hanno poi deciso di mettere alla prova i loro sentimenti nel reality condotto da Filippo Bisicglia. Potrebbe accadere anche nella nuova edizione in arrivo su Canale 5.

Nello specifico, nelle ultime ore si parla della possibilità di vedere Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua a Temptation Island. I due hanno lasciato Uomini e Donne insieme all’inizio del 2024, dopo una storia fatta di alti e bassi e diverse rotture. Da quel momento, però, la loro relazione prosegue a gonfie vele, come si evince dalle numerose immagini di coppia condivise sui social.

Proprio sui social, però, nelle scorse ore Roberta si è lasciata andare ad una frase che non è passata inosservata. Mentre si trovava al bar col suo Alessandro, nel commentare un dolce alla crema che stavano mangiato, l’ex dama ha esclamato: “Si tratta di un viaggio nei sentimenti”. Non una frase qualunque, insomma, ma uno dei motti di Temptation Island, definito proprio un viaggio nei sentimenti per le coppie in gioco.

Alessandro e Roberta sono pronti a sedersi davanti all’iconico falò e a vedere i famosi video mostrati da Bisciglia? Al momento non ci sono conferma, ma sia Deianira Marzano che Lorenzo Pugnaloni non escludono la possibilità di vederli nel programma estivo più amato dal pubblico. Ai fan non resta che attendere l’inizio delle riprese per ricevere notizie più fresche e conferme ufficiali.