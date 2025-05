Temptation Island, cambia tutto: l’annuncio non farà felice il pubblico

Quando tutte le principali trasmissioni vanno in vacanza, lo show dedicato alle coppie inizia. Anche quest’anno Temptation Island si prepara a tenere compagnia al pubblico, con nuovi protagonisti pronti a testare i propri sentimenti sull’isola delle tentazioni. Le novità della prossima edizione saranno diverse, a partire dal cambio di location in cui si svolgeranno le vicende.

Niente più Sardegna ed Is Morus Relais: questa estate Temptation Island si trasferisce in Calabria e, nello specifico, al resort Calandrusa di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Il format, stando alle prime indiscrezioni, resterà invariato, ma c’è un aggiornamento delle ultime ore che non farà molto piacere agli affezionati del programma targato Maria De Filippi.

Temptation Island, le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del docu-reality

Nuove coppie decise a mettere alla prova il loro amore e nuovi single pronti a separarle. Anche quest’anno la macchina di Temptation Island sta per partire e al timone del fortunato programma, ancora una volta, ci sarà l’amatissimo Filippo Bisciglia. Come riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, il viaggio nei sentimenti andrà in onda in prima serata su Canale 5 da fine giugno, ma c’è un “ma”.

“Non ci sarà il raddoppio autunnale, Temptation Island sarà “unico” e avrà una sola edizione estiva”, si legge. Contrariamente a quanto era emerso nelle scorse settimane, il programma non raddoppierà (come avvenuto nello scorso anno) ma andrà in onda solamente a giugno. Niente edizione autunnale e, con ogni probabilità, niente edizione dedicata alle coppie vip.

Nell scorse settimane si era parlato di due edizioni, la prima dedicata alle coppie non famose e la seconda con protagoniste le coppie vip. Non si esclude, a questo punto, che l’unica edizione prevista per il 2025 sia “mista” e, quindi, composta sia da personaggi noti che da persone comuni. Al momento, però, i nomi dei possibili partecipanti al docu-reality sono ancora top secret.

L’unico nome trapelato è quello di una possibile tentatrice, che approderebbe dall’universo Uomini e Donne. Come spesso accade, Maria De Filippi offre seconde possibilità ai volti delle sue trasmissioni e tra le single della prossima edizione di Temptation potrebbe esserci un’ex corteggiatrice del trono classico. Si tratta di Amal Kamal, ex pretendente de tronista napoletano Michele Longobardi.

A Uomini e Donne, la corteggiatrice non ha avuto lieto fine, così come il tronista, che ha lasciato il programma dopo aver trasgredito al regolamento dello show. Al momento, Amal non ha né smentito né confermato l’indiscrezione e per saperne di più il pubblico dovrà attendere l’inizio delle riprese, fissato tra fine maggio e inizio giugno 2025.