Uomini e Donne, Gianmarco sceglie Cristina e Francesca commenta così

In occasione dell’ultima puntata della stagione, Mediaset ha preparato un regalo speciale per i numerosi appassionati di Uomini e Donne. La scelta di Gianmarco Steri andrà in onda eccezionalmente in prima serata, venerdì 30 maggio, su Canale 5. Un evento attesissimo dal pubblico, che ha amato il giovane romano sin dalla sua prima partecipazione allo show, nei panni di corteggiatore.

Dopo un percorso ricco di indecisioni, il tronista romano ha preso la sua decisone che, grazie agli spoiler di Lorenzo Pugnaloni, è stata già resa nota: è stata Cristina Ferrara ad uscire da programma con lui, mentre per Nadia Di Diodato è arrivata una forte delusione. Una scelta che ha reso felice gran parte del pubblico, ma cosa ne pensa Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Steri?

Uomini e Donne, Francesca Polizzi dice la sua sulla scelta di Gianmarco

Ora sono rimaste in due, ma fino ad Aprile inoltrato tra le pretendenti di Gianmarco Steri c’era anche Francesca Polizzi. La ragazza ha scelto di eliminarsi dopo diversi scontri ed incomprensioni e il tronista non ha fatto nulla per trattenerla, ammettendo di aver perso l’interesse che nutriva inizialmente per lei. A spuntarla, alla fine, è stata Cristina e Francesca ha commentato la scelta di Gianmarco attraverso il suo canale ufficiale di Tik Tok.

A chiederle un parere, tra i commenti del suo ultimo post, è stata una follower e Francesca ha prontamente risposto. “Lui ha trovato la sua felicità, io la mia e va bene così”, ha scritto l’ex corteggiatrice, dimostrando di aver voltato pagina serenamente e di non provare alcun rancore nei confronti del tronista. Una risposta che è stata molto apprezzata dal pubblico, da sempre simpatizzante per lei.

Sin dalle prime esterne, infatti, molti telespettatori “tifavano” per la coppia Gianmarco-Francesca, ma quella scintilla scattata all’inizio si è man mano affievolita. Poco male, visto che, come confermato dalla Polizzi, entrambi hanno trovato la loro felicità. La risposta dell’ex corteggiatrice, però, ha aperto a nuove teorie: dopo il mancato lieto fine a Uomini e Donne, c’è qualcuno nel suo cuore?

Al momento, dai suoi social, non arrivano conferme e c’è chi spera di ritrovarla sul trono a settembre. Non si esclude che, proprio come ha fatto con Gianmarco e con altri in precedenza, Maria De Filippi possa scegliere un ex volto del programma come nuovo o nuova tronista. Francesca o Nadia potrebbero rimettersi in gioco nuovamente per trovare l’amore in tv?