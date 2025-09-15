Un solo prodotto per pulire tutta la casa e non solo: non è quello che pensi

Mi basta un solo prodotto per pulire tutta la casa, non è quello che pensi, sono certa che mi ringrazierai.

Con un solo prodotto riesco a pulire tutta la casa, non è quello che pensi, sono certa che mi ringrazierai dopo averlo usato. Il mio alleato in casa è il sapone di Marsiglia, un prodotto che mi ha consigliato mia nonna, come posso farne almeno, è impossibile. È molto versatile, si può usare per la pulizia di tantissime cose oltre che per il lavaggio del bucato.

Un vero e proprio alleato rende le pulizie quotidiane molto più facili e veloci e soprattutto non devi stare lì ad acquistare tantissimi prodotti per la detersione. Risparmi tempo e hai più spazio nel mobile dei detersivi. Non resta che scoprire come usare il sapone di Marsiglia in casa.

Sapone di Marsiglia il mio alleato per le pulizie di casa

Il sapone di Marsiglia è un prodotto naturale molto usato in passato, sostituito in poco tempo da tantissimi altri prodotti per la pulizia, della casa, del bucato, ma nessuno conosce le sue proprietà. Già presente nella Civiltà Babilonese, veniva realizzato con una base di olio di oliva, da non confondere con il sapone di Marsiglia commerciale che contiene anche additivi industriali!

Un prodotto naturale che sgrassa, lucida e pulisce in profondità, alleato in casa! Non è un prodotto costoso ed è molto efficace per le pulizie in casa, fai come me e mi ringrazierai. Vediamo come usarlo in casa, trattandosi di sapone solido, si deve ridurre in scaglie e diluiamo in acqua, così si scioglieranno bene.

Si può usare come detersivo per le stoviglie, agisce in profondità ed elimina tutti i residui di cibo e unto. Mettiamo le scaglie di sapone in una bacinella con acqua calda, mescoliamo e aggiungiamo le gocce di olio essenziale di limone rilascia un bel fresco profumo.

Possiamo procedere con la pulizia dei pavimenti e superfici lavabili. Per una pulizia profonda possiamo aggiungere dell’aceto di vino alle scaglie di Marsiglia diluite in acqua così igienizzerà in profondità. Per un’azione sbiancante aggiungere il bicarbonato di sodio!

Ci puoi pulire anche le piastrelle della cucina e bagno visto che questo sapone ha un potere sgrassante aggiungiamo anche dell’aceto, che sgrasserà per bene, togliendo eventuali aloni e donando brillantezza.

Se vuoi facilitare la pulizia delle superfici puoi preparare un mix da mettere in una bottiglia spray così da nebulizzare sul panno o superfici. Mettere in una bottiglia spray dell’acqua distillata, il sapone in scaglie, aceto bianco e del bicarbonato di sodio. Chiudiamo e agitiamo per bene e puliamo. Quello che nessuno sa è che si possono anche lucidare gioielli in oro e argento ovviamente non devono essere presenti perle, coralli, o Swarovski.

Lo sai che è utile per la cura della persona?

Prepara il sapone liquido e puoi lavarti le mani, ecco la ricetta! Basta mettere 100 grammi di sapone in scaglie in 500 ml d’acqua bollente, aggiungere poco olio di oliva e della glicerina naturale, mescolare. Versare direttamente nel dispenser per le mani. Infine puoi usarlo come bagnoschiuma, ti consiglio si sostituire l’olio di oliva con dell’olio essenziale che preferisci io adoro quello a lavanda, vedrai che la pelle sarà liscia e vellutata.