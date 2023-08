Un Posto al Sole, spoiler per la settimana dal 7 all’11: scelta complicata per Damiano

Nelle prossime puntate accadranno alcuni colpi di scena: Damiano sarà messo di fronte ad una scelta dolorosa.

La soap tanto amata dalla platea continuerà a sorprendere il pubblico dal lunedì al venerdì in prima visione su Rai 3, con diverse sorprese che riguardano le puntate dal 7 al 11 Agosto.

Un posto al sole riserva sempre colpi di scena e storie avvincenti che cambiano immancabilmente le vite dei personaggi, catturando così, puntata per puntata, l’attenzione di un pubblico sempre più ampio. La soap italiana è presente dal 1996 sul piccolo schermo con appuntamento ricorrente dalle 20.30 su Rai 3.

Un posto al sole: anticipazioni dal 7 all’11 Agosto

Nelle puntate della settimana che verrà, vedremo come protagonista Damiano, che grazie ad Eugenio scoprirà che il figlio in qualche modo potrebbe essere entrato in possesso di una pistola, condizione che lo porterà inevitabilmente ad affrontare lo scoglio con l’ex moglie per sapere qualcosa in più sulla questione. Tuttavia, questo non è l’unico evento che cambierà le carte in tavola.

Mentre Damiano sarà alle prese con una faccenda irrisolta, Marella tiene segreta la rivelazione di Castrese, ma troverà un interlocutore con cui confessarsi. Eduardo cerca nel frattempo di gestire il suo clan del territorio, mentre Nunzio è alle prese con una decisione importante: continuare o meno la relazione con Ada. Nel frattempo però, decide di chiudere con Rosella, ma entrambi rimangono attratti in maniera intensa l’uno dall’altro. Successivamente a Marella viene un’idea per chiarirsi con Sasà, ma questo non toglie che i problemi per lei continuano ad aumentare.

Damiano invece, preoccupato della situazione del figlio, decide di affrontarlo in prima persona, ma si troverà davanti ad alcune difficoltà. Roberto è in apprensione per i preparativi del battesimo di Tommaso, e nel frattempo Marina tenta in tutti i modi un avvicinamento al bambino per andare a fondo sulla questione, cercando una verità. Anche Alberto cercherà di riavvicinarsi a Clara, mentre Viola fatica a nascondere il coinvolgimento e la mera preoccupazione nei confronti di Damiano; lo stesso che sta per giungere alla resa dei conti con Eduardo. Nelle puntate successive, Marina cerca di dimostrare in tutti i modi che Tommy non è figlio naturale di Roberto, ma un imprevisto complicherà ulteriormente la questione.

Queste puntate che si svolgeranno dal 7 al 11 Agosto, saranno determinanti per la vita dei personaggi di Un posto al sole, ma Damiano in particolar modo sarà sotto i riflettori, visto che si troverà davanti ad una scelta difficile, quanto dolorosa.