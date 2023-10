Tutto risolvibile: se i panni bianchi in lavatrice diventano rosa puoi usare questa soluzione

Panni rosa dopo un giro in lavatrice, ecco come risolvere il problema con ingredienti naturali e facilmente reperibile: bastano pochi minuti di lavoro!

Chi di noi non ha mai sbagliato un lavaggio? Una volta estratti i capi dalla lavatrice, vederli di un tono diverso dal loro colore originale può gettarci nello sconforto. Basta un attimo di distrazione ed ecco che i nostri capi preferiti possono rovinarsi. Eppure, non tutti conoscono questi semplici trucchetti della nonna per risolvere il problema in pochi minuti!

Le nostre giornate sono spesso frenetiche e quando carichiamo la lavatrice può bastare anche un solo capo del colore sbagliato per fare un danno. Tra i rimedi più conosciuti c’è la candeggina, ma sappiamo che questo prodotto non solo è altamente inquinante, ma potrebbe essere anche nocivo. Se vogliamo rimediare ai nostri errori innanzitutto è necessario agire tempestivamente: smacchiare i tuoi capi in modo naturale è totalmente possibile!

Panni rosa dopo la lavatrice, i consigli della nonna per farli tornare come nuovi

L’aceto bianco, che usiamo in cucina per condire insalate ed altri piatti sfiziosi, è un valido rimedio per togliere il rosa dai capi bianchi. Per fare in modo che questo metodo funzioni, è necessario che i capi siano ancora bagnati. Finché non sono completamente asciutti, il colore rosa non si fisserà in maniera permanente sui capi.

Tutto ciò che devi fare è immergere i capi colorati di rosa in una bacinella d’acqua fredda alla quale dovrai aggiungere 2 tazze di aceto. Lascia agire questa soluzione per tutta la notte, lava di nuovo i tuoi capi in lavatrice e vedrai che torneranno come prima.

Limone ed acqua ossigenata sono 2 prodotti che difficilmente mancano nelle nostre case. In caso di emergenza, potrai unire questi 2 ingredienti per rimuovere gli aloni rosa dai tuoi capi bianchi. Come fare è davvero molto semplice. Aggiungi in lavatrice 2 cucchiai di acqua ossigenata e il succo di un limone. Il limone possiede proprietà sbiancanti, mentre l’acqua ossigenata libera ossigeno permettendo ai capi di tornare bianchi. Tuttavia, perché ciò accada, è necessario che il lavaggio sia fatto ad almeno 40 gradi, altrimenti questa reazione non si attiverà.

Un’altra valida alternativa alla candeggina? Il percarbonato di sodio. Questo prodotto sbianca, smacchia e igienizza i capi anche se lavati in acqua fredda. Metti in lavatrice i capi stinti e aggiungi un misurino di percarbonato di sodio nel cassetto dei detersivi o direttamente nel cestello. Se possibile, fai un lavaggio ad alte temperature e in questo modo vedrai i tuoi capi tornare bianchi e splendenti. Per aumentare l’efficacia del percarbonato di sodio, aggiungi anche mezza tazza di bicarbonato ai capi da smacchiare. Il risultato potrebbe sorprenderti! Attenzione però, perché questo rimedio non è adatto ad ogni tipo di tessuto. Evita di usarlo con capi di lana o di seta.

Ora che conosci questi trucchi, non dovrai più preoccuparti se i tuoi panni bianchi in lavatrice diventano rosa. Basta un po’ di pazienza e l’uso di ingredienti comuni per riportarli al loro splendore originale.