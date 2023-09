Bucato profumato come quello delle nonne, il trucco del ferro da stiro

Con questo metodo antico i vestiti profumeranno in una maniera incredibile, basterà affidarsi agli insegnamenti della nonna.

Una delle faccende domestiche più problematiche a volte è il bucato, poiché la lavatrice ha un numero elevato di funzioni che non sempre sono così semplici da intuire. Anche la scelta del detersivo non è una cosa che si può fare così a cuor leggero, questo perché bisogna pensare ai vari tessuti che si hanno da lavare. Nonostante con il tempo si acquisisca esperienza, rimane sempre la possibilità di commettere qualche errore in determinate circostanze.

I problemi più comuni, tra chi si occupa del bucato, sono quelli dello sbiancamento della biancheria o dei colori che finiscono per sbiadire. Ma la cosa a cui viene data più importanza è l’odore. Il profumo dei propri abiti li rende totalmente diversi, infatti quando non si sceglie la giusta fragranza i capi non sembrano mai del tutto puliti e pronti ad essere indossati. Per questo motivo esistono dei vecchi metodi che usavano le nonne, per far sì che ogni abito indossato emanasse “l’odore perfetto”.

Le nonne e i trucchi per un bucato profumato

Quando si lavano i vestiti nel momento in cui si apre l’oblò, si spera sempre che siano puliti e profumati. Per l’igiene basta affidarsi alla scelta corretta dei detersivi, mentre per il profumo bisogna fare maggiore attenzione. Infatti ci sono casi in cui la fragranza non è percepibile, probabilmente per il carico eccessivo o per una manutenzione rimandata che fa puzzare il cestello. Per evitare tutto ciò ci sono dei metodi molto funzionali e semplici. Come la realizzazione di una miscela di aceto di alcol e olio essenziale, la quale ha un potere profumante incredibile. Basta mischiare 30 ml di aceto con 8 gocce di olio, poi il tutto va messo nel vano dell’ammorbidente durante l’ultimo risciacquo.

Esiste anche il metodo del ferro da stiro, che è quello più utile fra tutti. Infatti aiuta a rimediare anche con i capi ormai asciutti e ci sono due modi differenti per usare questa tecnica. Il primo consiste nel mettere qualche goccia di olio essenziale nella caldaia del ferro, cosicché il vapore sarà profumato e si imprimerà nelle fibre dei vestiti. Con il secondo, invece, basta unire 150 ml di acqua distillata, un cucchiaio di amido di mais e 10 gocce di olio essenziale. Questo va vaporizzato su ogni capo, prima della stiratura. In questo modo con il calore il ferro diventerebbe una sorta di profumatore per i vestiti.