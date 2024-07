Tutte le terme gratis e benefiche in Italia, i luoghi meravigliosi che non tutti conoscono e sono gratuiti

Non tutti sanno che in Italia ci sono un sacco di terme che sono dei veri paradisi terrestri e completamente gratuite.

Le terme sono i luoghi per eccellenza dove potersi rilassare, non bisogna arrivare fino a Budapest per godersi tutti i benefici di quest’acqua speciale, in Italia ce ne sono tantissime e sono anche gratis. Sono terme benefiche, sono paradisiache e il fatto che per entrare non si paghi rende queste location ancora più uniche: vuoi goderti tutto il relax senza spendere nulla? Scopri dove sono le terme gratis.

L’Italia è piena di terme naturali, ma c’è un luogo che oltre a essere meraviglioso è accessibile a tutti perché gratis. Il fatto che in pochi conoscono questa location la rende ancora più rilassante, si potrà godere di tutti i benefici di una giornata alle terme, senza troppo caos.

Terme naturali (gratuite) in Italia, dove si trovano

In Italia abbiamo un luogo che oltre a essere meraviglioso è anche gratuito, una cosa difficile da credere se si pensa che viviamo in un’epoca dove tutto costa una fortuna. E invece queste terme non solo non si pagano e sono bellissime, ma qui si potrà godere di tutti gli effetti benefici delle acque termali.

Questo paradiso terrestre si trova nelle Marche, queste terme – chiamate Le Vurghe – sono all’aperto e totalmente circondate dalla natura. Basterà solo immergersi nell’acqua e iniziare a beneficiare di tutte le proprietà che l’acqua sulfurea ha. Sono considerate un gioiello tutto italiano, in grado di regalare a chiunque lo frequenti un’esperienza indimenticabile.

E’ una vera e propria SPA naturale, con diverse piscine, che hanno acqua ricca di minerali, anidride carbonica, calcio, sodio, bicarbonati, ioduri, una composizione che non solo ha effetti rigeneranti e terapeutici, ma aiuterà a rilassare i muscoli, levigare la pelle e allievare lo stress. Le Vurghe si trovano in via Salaria, nei pressi di Acquasanta terme, una piccola frazione di Santa Maria di Maggese.

Raggiungerle non è semplicissimo, ma una volta arrivati, lo sforzo sarà ripagato. Proprio perché bisogna fare un percorso irregolare, questo luogo non è frequentatissimo. Si consiglia, inoltre, di non recarsi con bambini o se si hanno difficoltà motorie. Arrivati nella località di Santa

Maria bisognerà parcheggiare la macchina e proseguire a piedi, seguendo le indicazioni. Ma la passeggiata anche sarà una bellissima esperienza, si potranno ammirare splendidi panorami con un ruscello e anche una spiaggia termale che darà la sensazione di fare un idromassaggio nelle roccia.

Dopo aver fatto le terme ci si potrà anche rinfrescare facendo un bagno nelle acque del fiume Tronto. Insomma, per gli amanti della natura è un luogo che va assolutamente visto, ancor di più perché si vivrà un’esperienza altamente rilassante.