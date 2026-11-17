Dalle minigonne alle longuette, dal pizzo alla pelle, fino ai modelli metallizzati: le gonne dell’autunno inverno 2026-2027 sono un’esplosione di eleganza, femminilità e originalità. Ecco tutte le tendenze da conoscere! Le gonne di tendenza per l’autunno inverno 2026-2027 conquistano le passerelle con forme, tessuti e lunghezze differenti. Tornano i grandi classici, reinterpretati con dettagli moderni, mentre nuovi volumi trasformano questo capo nel protagonista del guardaroba. Dalle creazioni di Chanel e Dior alle proposte di Prada, Saint Laurent e Miu Miu, la moda propone gonne eleganti, romantiche e grintose, perfette per ogni occasione. Le 12 gonne di moda per l’autunno inverno 2026-2027 1. Minigonne Le mini resistono anche al freddo. Si indossano con maglioni morbidi, collant coprenti e stivali alti. 2. …