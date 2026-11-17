Dalle minigonne alle longuette, dal pizzo alla pelle, fino ai modelli metallizzati: le gonne dell’autunno inverno 2026-2027 sono un’esplosione di eleganza, femminilità e originalità. Ecco tutte le tendenze da conoscere!
Le gonne di tendenza per l’autunno inverno 2026-2027 conquistano le passerelle con forme, tessuti e lunghezze differenti. Tornano i grandi classici, reinterpretati con dettagli moderni, mentre nuovi volumi trasformano questo capo nel protagonista del guardaroba.
Dalle creazioni di Chanel e Dior alle proposte di Prada, Saint Laurent e Miu Miu, la moda propone gonne eleganti, romantiche e grintose, perfette per ogni occasione.
Le 12 gonne di moda per l’autunno inverno 2026-2027
1. Minigonne
Le mini resistono anche al freddo. Si indossano con maglioni morbidi, collant coprenti e stivali alti.
2. Gonne in pelle
Nere, marroni, rosse oppure color cioccolato, sono tra le protagoniste della stagione. Perfette con camicie e pullover.
3. Gonne asimmetriche
Orli irregolari, drappeggi e tagli originali regalano movimento e personalità.
4. Gonne a balze
Romantiche e scenografiche, presentano volant, ruches e volumi importanti.
5. Gonne plissettate
Le pieghe tornano protagoniste, soprattutto sui modelli midi dall’eleganza rétro.
6. Gonne stampate
Fiori, fantasie artistiche e motivi decorativi trasformano ogni gonna in un capo originale.
7. Gonne metallizzate
Oro, argento e paillettes illuminano anche gli outfit quotidiani, soprattutto con maglieria semplice.
8. Gonne materiche
Piume, applicazioni tridimensionali e lavorazioni particolari creano effetti sorprendenti.
9. Gonne sottoveste
Seta, raso e tessuti fluidi si abbinano a maglioni oversize e blazer strutturati.
10. Gonne in pizzo
Eleganti e femminili, si portano anche con giacche maschili per un contrasto moderno.
11. Gonne a matita
Il grande ritorno della pencil skirt valorizza la silhouette con lunghezze prevalentemente al ginocchio.
12. Gonne con spacco
Frontale o laterale, lo spacco rende più dinamici anche i modelli classici.
Come indossare le gonne questo inverno
Il segreto per un look impeccabile è giocare con i contrasti: gonne eleganti e maglioni morbidi, pizzo e stivali, pelle e camicie raffinate. La moda 2026-2027 lascia spazio alla personalità, senza imporre un’unica lunghezza o silhouette.