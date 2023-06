Tuffare il viso nell’acqua gelida: a cosa serve e perché le vip lo adorano

Si tratta di una pratica che accomuna diverse dive di Hollywood e non solo: scopriamo insieme i benefici dell’acqua ghiacciata sul viso.

Le star internazionali hanno imparato a condividere i propri segreti di bellezza con i seguaci. In questo, la piattaforma di Tik Tok, così come Instagram e YouTube, ci hanno consentito di accumulare un numero sostanzioso di informazioni, utili nella creazione di un programma di skincare routine. Parliamo infatti di passaggi fondamentali per la cura del viso.

Ciò che anni fa si limitava al semplice sapone neutro e alla crema idratante, oggi vede aumentare i suoi protagonisti e soprattutto i prodotti offerti dalle aziende beauty. Abbiamo dunque scoperto che il sapone neutro è altamente sconsigliato per la pelle del viso; al suo posto è utile utilizzare un gel oppure una mousse detergente, che deve precedere l’applicazione di siero, crema, eventuale acqua termale, ma anche maschere e patch occhi per eliminare le occhiaie.

Insomma, la skincare routine rappresenta un vero e proprio rituale di bellezza che può durare dai 10 ai 20 minuti, a seconda del tipo e del numero di prodotti utilizzati. A questo poi si aggiungono i segreti condivisi dalle singole star, in particolare il famoso Face Dunking, rilanciato recentemente dalla figlia della pop star Madonna. Ci riferiamo alla pratica di immergere il viso nell’acqua ghiacciata per pochi secondi, in modo da godere dei benefici del ghiaccio sull’epidermide.

Face Dunking, i benefici del ghiaccio sulla pelle del viso

Gli amanti dello sport sono consapevoli della forza del ghiaccio sul tono muscolare, ragion per cui spesso si ritrovano a gettarsi in piscine glaciali per definire il corpo e stimolare lo sviluppo dei muscoli. Sembra dunque che tale pratica possa applicarsi anche al viso. Le star hanno spiegato che il Face Dunking consente loro di sgonfiare la zona e soprattutto di tonificare la pelle, in modo da prevenire la formazione delle rughe.

Inoltre, se svolto la mattina appena svegli, immergere il viso nell’acqua ghiacciata ci consente di svegliarci, come se avessimo assunto tre tazze di caffè. Il Face Dunking si è diffuso rapidamente, soprattutto tra le dive internazionali: da Carla Bruni alla figlia di Madonna, fino ad arrivare ad esempio a Leonardo Di Caprio che, nel film C’era una volta a Hollywood, si immerge nell’acqua ghiacciata per riprendersi e riacquisire concentrazione.

Possiamo dunque considerarlo un metodo efficace e alla portata di tutti? I dermatologi non sembrano particolarmente d’accordo. Il ghiaccio, così come il fuoco, può provocare delle bruciature ed escoriazioni, specie laddove il soggetto possieda una pelle particolarmente sensibile e delicata.

Inoltre, è importante rimanere nell’acqua pochi secondi, in modo da evitare il deterioramento dell’epidermide (conseguenza che sicuramente si allontana dai nostri obiettivi). Per ridimensionare gli effetti, consigliamo quindi di utilizzare un semplice cubetto di ghiaccio, da passare velocemente sul viso, soprattutto sulle occhiaie. È importante però non rimanere sullo stesso punto per più di due secondi.