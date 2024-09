Tu si que vales spoiler prime registrazione: la lite (molto accesa) con Rudy Zerbi

Oltre a Uomini e Donne, Maria De Filippi è pronta a fare il suo ritorno in tv con Tu si que vales. Tra qualche settimana, infatti, il fortunatissimo show del sabato sera inizierà a fare compagnia il suo numeroso pubblico con esibizioni da urlo, sketch tra i giudici e clamorosi colpi di scena.

Così come il famoso di dating show di Canale 5, anche Tu si que vales ha iniziato le sue prime registrazioni di questa stagione. E, da quanto ne fanno sapere alcune trapelate sul web, sembrerebbe che sia già accaduto di tutto. Dinanzi ai giudici, ovviamente, si sono presentati tantissimi talenti ed alcuni hanno lasciato tutti i presenti a bocca aperta, ma – a quanto pare – non è solo accaduto questo.

Sembrerebbe, infatti, che in studio ci sia stata una pesantissima lite, che ha visto come protagonista indiscusso Rudy Zerbi. Non è assolutamente la prima volta che il ‘temutissimo’ giudice di Tu si que vales sia al centro di discussioni o accesi scambi di opinioni con i concorrenti, ma stavolta sembrerebbe che sia accaduto qualcosa di diverso. Insomma, un colpo di scena, che lascia chiaramente intendere che anche quest’anno – così come sempre – ne vedremo sicuramente delle belle.

Lite nello studio di Tu si que vales: è accaduto l’impensabile con Rudy Zerbi

Tra i quattro giudici che siedono sulle poltrone di Tu si que vales, Rudy Zerbi è quello più temuto. Sin dalla sua primissima partecipazione al programma con indosso queste vesti, l’ex discografico si è dimostrato sempre disposto a dire tutta la verità sui concorrenti senza troppi peli sulla lingua. Quando, ad esempio, c’è stata l’occasione di esultare ed emozionarsi, il professore di Amici non si è affatto tirato indietro. Quando, però, si è esibito qualcuno che non gli è affatto piaciuto, non ha affatto perso occasione di dirlo senza filtri.

Chissà cosa sarà successo nel corso dell’ultima registrazione di Tu si que vales, una cosa però è certa: da quanto fa sapere Superguidatv, Rudy Zerbi ha litigato con uno dei concorrenti giunto in studio per dimostrare il suo talento, arruolato poi nella famosa Scuderia Scotti. Non si sa cosa abbia suscitato il duro alterco, ma – a quanto pare – lo scambio di opinioni è stato talmente forte e duro che il partecipato è arrivato addirittura a rompere il trofeo del ‘torneo’ Scotti.