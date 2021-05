Il make-up naturale è la tendenza della primavera estate 2021. Siete pronte a realizzare un trucco nude ma decisamente d’effetto? L’obiettivo, infatti, è nascondere le imperfezioni, dare un tono al viso e illuminare lo sguardo con i giusti prodotti. Quindi, mettete da parte ombretti dalle nuance eccentriche e rossetti colorati, per un look alla moda e chic non potete assolutamente rinunciare alla tendenza del nude make-up!

Per ottenere un make-up naturale è fondamentale la scelta delle nuance. I colori da privilegiare sono senza dubbio i toni sul beige, oro, sabbia e marrone. Scopriamo insieme i prodotti beauty must have e come realizzare un trucco facile alla portata di chiunque.

Make-up naturale: i prodotti must have

I make-up artist suggeriscono alcuni trucchi per realizzare un make-up naturale senza commettere errori. Sembra facile, ma in realtà per ottenere un make-up perfetto bisogna seguire alcune regole. Prima di tutto, è importante ottenere una base omogenea, motivo per cui i prodotti beauty devono essere di qualità e adatti al proprio incarnato. Per rendere, quindi, il viso più luminoso è importante equilibrare bene la quantità del correttore e fondotinta.

Foto Getty images | Rosdiana Ciaravolo

Come correttore vi suggeriamo di provare i seguenti prodotti:

il correttore Clio Make Up , facile da stendere;

, facile da stendere; il prodotto super coprente ma con effetto naturale di Benefit ;

; un’alternativa valida ed economica è il correttore di Maybelline New York da poter acquistare anche online.

Foto Getty images | Rosdiana Ciaravolo

Esistono in commercio tantissimi prodotti di qualità, ma dovete stare attente a scegliere il fondotinta adatto al vostro tipo di pelle e incarnato. Tra i fondotinta i migliori come qualità prezzo troviamo:

il fondotinta di Nabla;

i fondotinta di Fentybeauty sembrerebbero essere i più amati dalle beauty lover;

sembrerebbero essere i più amati dalle beauty lover; per ottenere un trucco naturale luminoso, potete provare il fondotinta di Catrice ;

; Come alternativa economico vi suggeriamo il prodotto coprente firmato L’Oréal Paris.

Foto Getty images | Rosdiana Ciaravolo

Di correttori ne servono due, uno per coprire le imperfezioni, l’altro per illuminare alcune zone del viso, quindi tra i must non deve mancare un correttore illuminante.

Sono molto validi i prodotti di:

Yves Saint Laurent, i l Touché éclat Illuminante che permette anche di cancellare i segni di stanchezza e nascondere le imperfezioni.

che permette anche di cancellare i segni di stanchezza e nascondere le imperfezioni. Nars, dalla consistenza liquida e dalla lunga tenuta.

Non deve assolutamente mancare il primer viso, come quello di Smashbox super gettonato tra le make up artist, un prodotto che permette di ottenere una pelle dall’aspetto più sano e omogeneo.

Dopo esservi focalizzati sulla base, potete passare al trucco occhi. In questo caso l’obiettivo è illuminare lo sguardo, quindi via libera con degli ombretti luminosi senza esagerare, e concludete con una leggera passata di mascara volumizzante e incurvante.

I mascara migliori in commercio al momento sono:

il mascara di Maybelline New York per ottenere delle ciglia sensazionali;

il prodotto di Too Faced, conosciuto con il nome di Better Than Sex, che permette di ottenere un effetto naturale e deciso.

Per concludere il make-up naturale, privilegiate i balsami labbra colorati e allo stesso tempo idratanti.

Come realizzare il trucco naturale per la primavera estate

Dopo aver scoperto quali sono i prodotti must have, capiamo insieme come poter realizzare il make-up naturale per la primavera estate. Il make-up fresco, luminoso e perfetto per le belle giornate!

Foto Unsplash | behrouz sasani

Gli step iniziali: la base

Il primo step è applicare il primer viso in maniera uniforme, dopodiché potete procedere con il fondotinta .

in maniera uniforme, dopodiché potete procedere con il . Stendete il fondotinta con l’aiuto di un pennell o su tutto il viso, senza tralasciare il collo.

o su tutto il viso, senza tralasciare il collo. Dopo aver sfumato bene il fondotinta, copri le imperfezioni e le occhiaie con un correttore . Anche qui è importante utilizzare un pennello specifico.

. Anche qui è importante utilizzare un pennello specifico. Ora potete utilizzare il correttore illuminante, quindi applicatelo sulle zone del viso a cui dare luce, come la fronte, gli zigomi, il mento e sotto le sopracciglia.

quindi applicatelo sulle zone del viso a cui dare luce, come la fronte, gli zigomi, il mento e sotto le sopracciglia. Fissate il make-up realizzato con la cipria.

Un trucco naturale si può ottenere anche grazie all’utilizzo della terra: applicatene un po’ sotto lo zigomo, sfumando dal naso fino all’orecchio.

Foto Getty images | Rosdiana Ciaravolo

Il trucco occhi per un make-up naturale

Applicate sulla palpebra con un pennellino largo un ombretto illuminante, quindi dalle nuance chiare.

quindi dalle nuance chiare. Subito dopo applicate un ombretto marrone o beige. Sfumate con l’apposito pennello.

Applicate un filo di mascara volumizzante senza esagerare. Evitate matite e eye-liner, altrimenti l’effetto “nude natural” svanirà del tutto.

Foto Getty images | Rosdiana Ciaravolo

Step finali: labbra e sopracciglia