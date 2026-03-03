Trucchi scaduti perché non dovresti utilizzarli

Un rossetto dimenticato nel cassetto o un mascara aperto da mesi possono sembrare ancora utilizzabili, ma i cosmetici scaduti possono diventare un rischio per pelle e occhi. Molte persone controllano la data di scadenza degli alimenti ma trascurano quella dei prodotti make-up. Eppure anche i trucchi scaduti hanno una durata limitata, indicata dal simbolo PAO (Period After Opening), che segnala per quanti mesi il prodotto resta sicuro dopo l’apertura. Superato quel periodo, la formula può alterarsi e perdere stabilità. Il problema non riguarda solo l’efficacia, ma soprattutto la sicurezza. Texture, colore e odore possono cambiare, segnalando che il prodotto non è più stabile. Utilizzare cosmetici oltre la scadenza può favorire irritazioni, reazioni allergiche e contaminazioni batteriche. Batteri, infezioni e alterazioni …

Un rossetto dimenticato nel cassetto o un mascara aperto da mesi possono sembrare ancora utilizzabili, ma i cosmetici scaduti possono diventare un rischio per pelle e occhi.

Molte persone controllano la data di scadenza degli alimenti ma trascurano quella dei prodotti make-up. Eppure anche i trucchi scaduti hanno una durata limitata, indicata dal simbolo PAO (Period After Opening), che segnala per quanti mesi il prodotto resta sicuro dopo l’apertura. Superato quel periodo, la formula può alterarsi e perdere stabilità.

Il problema non riguarda solo l’efficacia, ma soprattutto la sicurezza. Texture, colore e odore possono cambiare, segnalando che il prodotto non è più stabile. Utilizzare cosmetici oltre la scadenza può favorire irritazioni, reazioni allergiche e contaminazioni batteriche.

Batteri, infezioni e alterazioni della formula

I cosmetici, soprattutto quelli liquidi o in crema, sono ambienti favorevoli alla proliferazione di batteri una volta aperti. Mascara, eyeliner e fondotinta entrano in contatto con pelle e mucose, aumentando il rischio di contaminazione. Un mascara scaduto, ad esempio, può provocare congiuntiviti o irritazioni oculari.

Anche rossetti e gloss possono accumulare microrganismi nel tempo, soprattutto se applicati direttamente sulle labbra senza igienizzazione. Le creme viso e i prodotti in vasetto, prelevati con le dita, sono particolarmente esposti alla contaminazione. Quando un cosmetico cambia consistenza, si separa o emana un odore insolito, è un segnale da non ignorare.

Le formule possono inoltre degradarsi dal punto di vista chimico. I conservanti perdono efficacia e gli ingredienti attivi si ossidano, rendendo il prodotto meno performante o potenzialmente irritante. Perché non usare trucchi scaduti è quindi una questione di salute oltre che di qualità.

Come riconoscere un prodotto da buttare

Oltre al simbolo PAO, è importante osservare l’aspetto del cosmetico. Cambiamenti di colore, odore rancido o consistenza alterata indicano che il prodotto non è più sicuro. Anche una sensazione di bruciore o pizzicore durante l’applicazione è un campanello d’allarme.

I prodotti per gli occhi hanno una durata generalmente più breve rispetto a quelli in polvere. Ombretti e ciprie, se conservati correttamente, tendono a durare più a lungo perché contengono meno acqua. Tuttavia, anche in questo caso è bene evitare di usarli oltre i tempi indicati. Durata dei cosmetici dopo l’apertura varia in base alla formula e alle modalità di conservazione.

Conservare i trucchi in ambienti asciutti, lontano da fonti di calore e richiuderli bene dopo l’uso aiuta a prolungarne la durata. Pulire regolarmente pennelli e spugnette riduce ulteriormente il rischio di contaminazione.

Utilizzare cosmetici scaduti può sembrare un gesto innocuo, ma espone la pelle e gli occhi a potenziali irritazioni e infezioni. Rispettare i tempi indicati e prestare attenzione ai segnali di alterazione è un modo semplice per proteggere la salute e garantire performance ottimali al proprio make-up.